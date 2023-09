Pierwszy autobus elektryczny trafił do Wrocławia. Komfort, ekologia i udogodnienia

QUIZ. Czwartkowy test z geografii ogólnej. Wynik 10/15 to będzie sukces!

Wiemy, jak do tego doszło

Koszmar we Wrocławiu

Elektryczny Mercedes-Benz eCitaro G to przegubowy autobus zasilany energią elektryczną. W środku – nowoczesny i przestronny - może przewieźć jednocześnie 41 osób na miejscach siedzących i 75 na stojąco! Niskopodłogowy pojazd zapewni wrocławianom wygodną i bezpieczną podróż. A ponieważ pojazdy te są lżejsze, wywierają mniejszy nacisk na ulice. Są też wyposażone w systemy wspomagania pracy kierowcy. W zajezdni autobusowej powstał system ładowania pojazdów, a kierowcy i mechanicy będą szkoleni w zakresie ich obsługi.

i Autor: materiały prasowe

Dostosowanie infrastruktury

Zakup elektrycznych pojazdów wymagał także dostosowania infrastruktury. W tym celu na pętli przy ul. Kamieńskiego utworzony został punkt szybkiego ładowania. Z kolei na zajezdni przy ul. Obornickiej powstała bramownica (instalacja do ładowania autobusów). Jak wyjaśnia Artur Konarski, prezes Daimler Buses Polska, wrocławskie autobusy elektryczne wyposażono w najnowocześniejszą baterię, która ma duży zasięg, ale też pozwala na dodatkowe ładowanie. To z kolei sprawia, że elektryki będą w stanie pokonywać długą drogę, bez konieczności dużego inwestowania w systemy ładowania.

– Autobusy elektryczne to nie tylko unowocześnienie, ale też rozwiązanie proekologiczne. Zależy nam na komforcie i bezpieczeństwie naszych pasażerów, ale chcemy również dbać o środowisko – podkreśla Witold Woźny, prezes MPK Wrocław i dodaje, że linia K stanie się „pierwszą we Wrocławiu bezemisyjną linią autobusową”.

i Autor: materiały prasowe

Wrocławskie autobusy bez barier

– Pojazdy wyposażone są w pochylnię, która umożliwia osobom poruszających się na wózku wjazd do środka oraz pętlę indukcyjną ułatwiającą im przemieszczanie się wewnątrz. Zamontowane w środku są także, z myślą o osobach niedowidzących, specjalne diody. Te rozwiązania idealnie wpisują się we „Wrocław bez barier” i zależy nam na tym, by wszystkie nasze pojazdy były wyposażone w takie udogodnienia – mówi Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Artykuł Sponsorowany