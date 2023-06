Po remoncie to najnowocześniejsza strzelnica w kraju. Celują w medale Igrzysk Europejskich

Wrocławska strzelnica WKS-u Śląsk zlokalizowana przy ul. Świątnickiej po modernizacji to piękna wizytówka miasta. Warto wspomnieć, że jedyne złote medale olimpijskie w historii zdobyli wrocławscy strzelcy: dwukrotny mistrz Igrzysk - Józef Zapędzki (Meksyk 1968, Monachium 1972) i Renata Mauer-Różańska (Atlanta 1996, Sydney 2000).

Dwutygodniowe święto strzelectwa

Już 19 czerwca strzelcy przyjechali do stolicy Dolnego Śląska. Tu, w najnowocześniejszym tego typie obiekcie w Polsce – we wrocławskiej strzelnicy – czekały ich treningi otwarte i do konkurencji. Kibice zobaczą m.in., jak zawodnicy strzelają do rzutków – konkurencje trap i skeet odbędą się na przestrzeni, która przeszła niezwykłą metamorfozę! Cały obiekt przeszedł generalny remont - wymieniono instalacje elektryczne i wodne oraz pomieszczenia socjalne. Dzięki hali finałowej to jeden z lepszych obiektów na Starym Kontynencie.

– Mamy m.in. nowe systemy sterujące i nowe tablice świetlne. Jest pięknie i estetycznie. Ostatnio zorganizowaliśmy imprezę testową, trzeci Puchar Polski, i wszystko wyszło elegancko – mówi Robert Pietruch, gospodarz obiektu i kierownik sekcji strzeleckiej Śląska. Inwestycja kosztowała blisko 20 mln zł, z czego ponad 15 mln to wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Artykuł sponsorowany