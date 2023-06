Banglijczyk zesłany do najcięższego więzienia. To, co robią tu osadzonym, nie mieści się w głowie

Podejrzany o gwałt pod Wrocławiem 26-latek zatrzymany

Ponad 7 miesięcy trwały działania policji zmierzające do namierzenia i zatrzymania 26-latka podejrzanego o gwałt pod Wrocławiem. Do zdarzenia doszło w listopadzie ub.r., gdy domniemany sprawca świadczył usługi przewodu osób "na aplikację". Jak informują śledczy, mężczyzna w czasie kursu wywiózł swoją 30-letnią pasażerkę na jedną z bocznych dróg powiatu wrocławskiego, gdzie następnie ją zgwałcił. Podejrzanego udało się zatrzymać na początku obecnego tygodnia. - 26 czerwca br. na terenie Płocka policjanci z Wydziału Kryminalnego wrocławskiej komendy miejskiej zatrzymali podejrzanego o ten czyn 26-latka. Mężczyzna był od kilku tygodni poszukiwany przez funkcjonariuszy. Ich determinacja oraz sprawnie przeprowadzone czynności realizacyjne doprowadziły do tego, że mężczyzna przebywa już w areszcie śledczym - informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

Policja przypomina o naklejce "Sprawdź taksówkę"

Z wnioskiem o aresztowanie domniemanego sprawcy wystąpiła Prokuratura Wrocław-Śródmieście, przedstawiając zarzuty m.in. właśnie dotyczące zgwałcenia kobiety. Z uwagi na to, że czyn ten zagrożony jest wysoką karą pozbawienia wolności (do lat 12), sąd przychylił się do wniosku i zdecydował o jego wstępnie 3-miesięcznym aresztowaniu.

- Przypomnijmy, że naklejka „Sprawdź taksówkę" wydawana jest przez Urząd Miejski Wrocławia firmom posiadającym licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Posiada kod QR, który przenosi do aktualnej i działającej bazy taksówek. Inne naklejki, zwłaszcza te, które posiadają niedziałający kod QR nie są naklejkami wydawanymi przez Urząd Miejski Wrocławia. Nie daj się oszukać. Wsiadając do taksówki, zwróć uwagę na prawidłowość naklejki! - apelują mundurowi.

