Półkolonie we Wrocławiu. Szeroka oferta wakacyjnych zajęć dla najmłodszych

W tym roku aż 33 wrocławskie szkoły otwierają swoje drzwi uczniom, spędzającym lato w mieście. Półkolonie to ciekawa forma spędzania czasu bez „świecących ekranów” i jednocześnie duże udogodnienie dla rodziców, którzy w tym czasie pracują. Półkolonie szkolne i bezpłatne w MDK-ach

Młodzi wrocławianie mogą uczestniczyć w warsztatach kulinarnych, przyrodniczych czy kreatywnych, w zajęcia sportowych, rekreacyjnych, muzycznych, plastycznych czy komputerowych. Wrocławskie szkoły planują też wspólne wyjścia poza miasto, na basen, do ZOO, kina i muzeum. Zajęcia się najczęściej w ostatnim tygodniu czerwca oraz w lipcu. Koszt tygodniowego turnusu to 100-200 zł (bez wyżywienia). Na darmowe wakacyjne zajęcia artystyczne zapraszają też cztery wrocławskie Młodzieżowe Domy Kultury – Śródmieście, Krzyki, Fabryczna oraz MDK im Mikołaja Kopernika. Limit to ok. 1800 uczniów. Więcej informacji www.wroclaw.pl.

Lato na sportowo

WCT Spartan zorganizuje zajęcia: pływacko-rolkarskie, tenisowo-rolkarskie, piłkarsko-sportowe i sportowo-rekreacyjne. Koszt zajęć to 660-850 zł, a pierwsze ruszają pod koniec czerwca – od godz. 7.30 do 16.30. Szczegóły na www.spartan.wroc.pl. Z kolei zabawa i nauka pływania, w tym na SUP-ach to oferta na lato Wrocławskiego Parku Wodnego przy ul. Borowskiej. Zajęcia będą się odbywały od godz. 7.30 do 17 (pon.-pt.) przez całe wakacje. Cena pięciodniowego turnusu to 899 zł, a jednodniowy pobyt to koszt 249 zł (z wyżywieniem). Szczegóły i zapisy na www.aquapark.wroc.pl/pl/aquwakacje.

Wakacje na MAXA w Hali Stulecia

A może niezwykłe warsztaty architektoniczne i tematyczne spotkania we wrocławskiej Hali Stulecia? Na półkolonie pn. Wakacje na Maxa zaprasza Hala Stulecia, oferując najmłodszym 5 turnusów w lipcu i sierpniu. Koszt półkolonii z wyżywieniem to 810-899 zł. Informacje i zapisy na: www.halastulecia.pl/wakacje-na-maxa.

Mały ZOOlog

Także ZOO Wrocław też przygotowało zajęcia dla pasjonatów przyrody od 7. do 12 r.ż. Obok rejsu statkiem oraz zabaw na powietrzu, dzieci będą obcowały ze zwierzętami i naturą pod okiem profesjonalnych zooedukatorów i opiekunów zwierząt. W lipcu i sierpniu odbędzie się 6 tygodniowych turnusów (pon.–pt., w godz. 8-16). Pierwszy ruszy 10. lipca. Cena półkolonii to 990 zł za osobę, a dla dzieci z ważną kartą roczną do ZOO - 910 zł (możliwe zapisy online). Więcej na www.zoo.wroclaw.pl/edukacja/polkolonie.

„W siodle” na Partynicach

W ramach półkolonii organizowanych przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych-Partynice zaplanowano 9 tygodniowych turnusów (od 26 czerwca do 25 sierpnia). Oprócz jazdy konnej, dzieci spotkają się z hipoterapeutą, wezmą udział w kursie pierwszej pomocy i warsztatach hobby horse. Cena tygodniowego turnusu z wyżywieniem to 1300-1500 zł (www.torpartynice.pl).

Artykuł sponsorowany