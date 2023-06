Pomoc „Złotej Rączki” w ramach Szmaragdowej Karcie Seniora

W ramach usługi najstarsi wrocławianie skorzystają m.in. z naprawy bądź wymiany kranów, wężyków, spłuczek i zaworów, gniazdek oraz włączników świateł. To także pomoc w zawieszeniu obrazków czy karniszy, wymiany żarówek, podłączenia pralki, uszczelniania okien i drzwi czy naprawy rolet okiennych.

Bezpłatne usługi dla seniorów

Złota Rączka to usługa dedykowana wrocławskim seniorom, którzy mają 90 (i więcej) lat i posiadają Szmaragdową Wrocławską Karty Seniora. Karta pozwala im skorzystać z bezpłatnych usług w domu, m.in. fryzjerskiej, podologicznej, kontroli wzorku, słuchu, sprzątania, protetyki zębowej i wolontariatu towarzyszącego. Każda usługa trwa do 1 godz. zegarowej i można z niej skorzystać dwa razy w roku. Usługi są nieodpłatne, mając Kartę seniorzy pokrywają jedynie koszt materiałów, które są niezbędne do wykonania danej usługi. Teraz oferuje dodatkową usługę – Złotą Rączkę. Pamiętajmy, że Złota Rączka to drobne naprawy, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy i uprawnień. Usługi można zamawiać, dzwoniąc pod numer 668 010 083 od poniedziałku do piątku w godz. 9-13. O wykonaniu danej usługi decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej na www.seniorzy.wroclaw.pl/opis-kart.

Gdzie wyrobić kartę

Każdy mieszkaniec Wrocławia spełniający wymogi programu może bezpłatnie wyrobić Szmaragdową Kartę Seniora bezpłatnie. Zrobimy to w dwóch punktach informacyjnych Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego:

pl. Dominikański 6 (Wrocławskie Centrum Seniora),

pl. Solidarności 1/3/5 (Przestrzeń Trzeciego Wieku).

