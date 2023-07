Jedną z zachęt dla wrocławian, którzy zdecydują się na wymianę pieca, jest dopłata z programu KAWKA Plus. W tym roku to nawet 10 tys. zł, dlatego to najlepszy moment, by zmienić ogrzewanie na ekologiczne. Co ważne, właściciele domów jednorodzinnych mogą łączyć dotację z programem „Czyste powietrze”.

Zmień piec latem – to się opłaca

Miasto wspiera mieszkańców, którzy wymienili piec, oferując im dopłaty do rachunków za ogrzewanie (nawet do 4 tys. zł!) i zwolnienia z czynszu dla najemców lokali komunalnych do końca 2023 r. Dodatkowo wrocławianie, którzy chcą wymienić stare, drewniane okna – mogą odebrać 5 tys. zł w ramach programu Termo KAWKA. A ponieważ w 2023 r. wymiana pieca łączy się z dotacją w wysokości 10 tys. zł (w 2024 r. będzie to już 8 tys. zł) – zdecydowanie warto wykorzystać taką okazję. Lato to dobry moment na przeprowadzenie termomodernizacji, ponieważ jest ciepło, a ogrzewanie nie musi pracować przez cały czas. Dopłata w programie KAWKA Plus przysługuje osobom, które wymieniają stary piec na ogrzewanie elektryczne, gazowe, miejskie, olejowe i/lub pompę ciepła.

Kto może dostać dopłatę

Dotację z programu KAWKA Plus może otrzymać:

właściciel mieszkania lub domu we Wrocławiu,

najemca mieszkania komunalnego,

osoba, która wynajmuje mieszkanie lub dom we Wrocławiu (musi mieć zgodę właściciela lokalu),

osoba prowadząca w swojej nieruchomości działalność gospodarczą jako pomoc de minimis,

w mieszkaniu lub domu musi być sprawny piec na paliwo stałe (opalany węglem, drewnem, pelletem).

i Autor: mat. prasowe Pozbądź się "kopciucha"! Odbierz 10 tys. zł w ramach programu KAWKA Plus

Złóż wniosek

Wniosek do programu KAWKA Plus możesz pobrać ze www.mienpiec.pl/kawka-plus lub ze strony BIP-u. Wykaz wszystkich załączników znajdziesz w części VII formularza. Wypełniony wniosek do programu KAWKA Plus z niezbędnymi załącznikami można składać:

w UM Wrocławia w Wydziale Środowiska i Rolnictwa przy ul. Hubskiej 8-16,

przez platformę ePUAP,

pocztą - wysyłając na adres Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z doradcami energetycznymi, tel. 71 799 6 799, e-mail: zmienpiec(at)um.wroc.pl (pn.-pt. w godz. 8-15).

Wrocławianie wymienili już ok. 15 tys. pieców kopciuchów! W ostatnich latach najwięcej starych pieców zlikwidowano na Ołbinie – 1973, a także na Nadodrzu (1839) i Przedmieściu Oławskim (1151). A w przypadku ulic w latach 2014-2022 rekordzistami są ul. Żeromskiego – 227 i ul. Jedności Narodowej – 223 wymienione piece.

i Autor: mat. prasowe Pozbądź się "kopciucha"! Odbierz 10 tys. zł w ramach programu KAWKA Plus

Artykuł sponsorowany