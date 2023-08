Projekt walczący z miejskimi wyspami ciepła. W mieście powstaje mapa koron drzew

Łzy same płyną do oczu

Miejska wyspa ciepła (MWC) to efekt podwyższenia temperatury w mieście w stosunku do terenów je otaczających. Tu oprócz promieniowania słonecznego jest jeszcze transport (spaliny) i zabudowa, która pochłania, a następnie oddaje ciepło do otoczenia. Aby wyeliminować MWC i poprawić jakość życia mieszkańców – Wrocław tworzy mapę koron drzew.

Mapa koron drzew

Wrocław będzie 2. miastem (po Warszawie) korzystającym z mapy koron drzew i 1. miastem w LIFECOOLCITY, który potrwa do 2029 r. Projekt pozwoli określić potrzeby miasta związane z zielenią i obiegiem wody, lepiej nimi zarządzać i dostosować miasto do zmian klimatu. W ramach LIFECOOLCITY powstanie program do analizy danych środowiskowych i wspierania decyzji dotyczących utrzymania i tworzenia terenów zieleni, a także przeciwdziałaniu suszy. Z rozwiązań wypracowanych we Wrocławiu skorzysta aż 10 tys. miast UE. Sprawdź, jak wygląda mapa koron drzew Warszawy na www.mapa.um.warszawa.pl/.

Jak pozyskać dane?

Stworzenie mapy koron drzew wymaga zebrania danych środowiskowych przy wykorzystaniu teledetekcji – czyli przelotów nad miastem z kamerą termalną. Jak wskazuje Maria Niedzielko, z-ca dyrektora Działu Teledetekcji ds. operacyjnych firmy MGGP Aero, liderka projektu, to pozwoli wykryć i wyeliminować zjawisko MWC. Nad Wrocławiem odbyły się już 2 przeloty w kwietniu i lipcu. Kolejne - w sierpniu. Grzegorz Synowiec, z-ca dyrektora Wydziału Klimatu i Energii w Urzędzie Miejskim Wrocławia zapewnia, że jeszcze w tym roku będzie gotowa mapa obejmująca fragment miasta, a za 2 lata - całego Wrocławia.

Co daje nam teledetekcja?

Z uzyskanych za pomocą teledetekcji informacji skorzysta m.in. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Jak tłumaczy Monika Pec-Święcicka, Miejski Architekt Krajobrazu, z-ca dyrektora we wrocławskim Zarządzie Zieleni Miejskiej, dzięki mapowaniu zieleni w mieście możliwa będzie ocena parków, konieczności interwencji, jakości gruntów, obniżenia terenu, retencji wody, gatunków roślin i cennych siedlisk.

Systemy wspierające mapowanie

Opracowanie działań w zakresie zieleni wymaga systemów pozyskiwania zielonych danych, które pozwolą aktualizować mapę koron drzew. Należą do nich m.in. EUROPE (wykorzystuje dane satelitarne) i CITY (dane teledetekcyjne dla wprowadzania rozwiązań w skali danego miasta). Oba systemy umożliwią opracowanie szczegółowych raportów na temat zieleni i możliwych rozwiązań. To ułatwi pracę samorządów, pozwoli też sprawdzić efekty podjętych działań. Z budżetu LIFECOOLCITY ponad 1 mln euro przeznaczony zostanie dla Wrocławia. Miasto uczestniczy też w podprogramie „Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do nich” w unijnym programie LIFE na lata 2021-2027 z firmą MGGP Aero na czele - to jedyny polski wniosek, który zatwierdzono.

