Przenieś się w świat rozrywki z Gamestate!

Szukacie idealnego planu na imprezę urodzinową czy biznesową, spotkanie ze znajomymi, a może po prostu dobrze spędzony weekend? Gamestate to miejsce, które zapewni doskonałą rozrywkę dla odwiedzających to miejsce. Przed Wami 700m2 zabawy, a w tym aż 50 najnowszych gier m.in. Airhockey, Mario Kart, Pump It Up czy Rock The Rim. Na tym nie koniec, bo będąc w Gamestate możecie się również przenieść to wirtualnej rzeczywistości z grą King Kong of Skull Island.

Warto dodać, że Gamestate to marka holenderskiej firmy rodzinnej Veltmeijer Group. Oprócz Gamestate w portfolio Grupy Veltmeijer znajdują się również marki Gamecity i Gametown, które można znaleźć w wybranych parkach wakacyjnych i wesołych miasteczkach oraz w miastach.

i Autor: mat.prasowe

Jak działa świat Gamestate?

Aby wkroczyć w świat Gamestate należy wykupić abonament i pobrać kartę, która pozwoli aktywować wybrane przez nas gry. Mówiąc najprościej, kupując kartę wybieramy jeden z dostępnych pakietów. Niech nie przerazi Was cena, bo środki na karcie są ważne cały rok od każdego doładowania, więc nie trzeba wszystkiego wykorzystywać w jeden dzień, a można po prostu rozłożyć w czasie.

Pierwszy Gamestate w Polsce znajdziecie na drugim piętrze galerii handlowej Wroclavia. Więcej informacji znajdziecie >>tutaj<<.

Godziny otwarcia

Piątek – Sobota: 10:00-01:00

Niedziela – Czwartek – 10:00-00:00

Pamiętajcie, że osoby poniżej 18 roku życia muszą być pod opieką dorosłych.