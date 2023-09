Śmierć 17-letniego Sebastiana. Są wyniki sekcji zwłok nastolatka! Co się stało?

Quizy z geografii często dotyczą jednej wybranej kategorii. Tym razem sprawdzimy waszą wiedzę z geografii ogólnej, choć skupimy się na tym, czy wiecie, gdzie znajdują się szczyty, rzeki, jeziora, miasta czy inne geograficzne obiekty.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Gdzie to leży? Na 8. pytaniu się wyłożysz! Pytanie 1 z 15 Krosno Odrzańskie to miasto leżące w województwie... zachodniopomorskim lubuskim dolnośląskim Dalej

Quiz to popularny rodzaj zabawy, który wymaga wysilenia szarych komórek. Ta forma rozrywki intelektualnej polega na wyborze poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie z kilku wariantów odpowiedzi. Należy pamiętać, że quizy często bywają podchwytliwe - nie mogą być za łatwe, aby zabawa była udana. Wynik uzyskany w quizie może być powodem do dumy, albo może motywować do poszerzania swojej wiedzy w danym temacie i dalszej nauki.