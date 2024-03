Gang Olsena w akcji. Wjechali do sklepu samochodem i ukradli cukierki… za 4 złote!

Quizy z geografii na naszej stronie często sprawdzają waszą ogólną wiedzę z geografii, zarówno tej polskiej, jak i światowej. Tym razem będzie to test dotyczący jednej kategorii, za to wyjątkowej.

Dużą popularnością zawsze cieszą się quizy dotyczące światowych stolic - my tym razem mówimy "żadnych stolic!", ale sprawdzimy Waszą wiedzą z innych miast na świecie.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Żadnych stolic! Wiesz, gdzie leżą te miasta? Pytanie 1 z 15 Trnava to miasto, które leży... w Czechach na Słowacji na Węgrzech w Ukrainie Dalej

