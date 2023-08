QUIZ. Pamiętasz kultowe teksty ze "Shreka"? Większość wymięka przy 12 pytaniu

dramat we Wrocławiu

"Shrek" - pamiętasz kultowe teksty z filmu?

Shrek i Osioł to duet nie do podrobienia! Też ich uwielbiasz? Parę filmowych bohaterów znają wszyscy, niezależnie od wieku i upodobań. "Shrek" okazał się kinowym hitem i błyskawicznie podbił serca widzów. Mijają lata, a kultowe teksty z polskiej wersji dubbingowej nadal potrafią rozbawić do łez. Zobacz, czy pamiętasz je wszystkie! Rozwiąż nasz quiz poniżej.