QUIZ. Sobotnia ortografia. Arcytrudne słowa na literę "s". Srogi test dla najlepszych! 9/12 uznajemy za super wynik!

Salamandra, spadochron, subiekt, Suwałki, skóra - trudnych słów na literę "s" w języku polskim nie brakuje. W naszym quizie sobotnia ortografia z SE.pl jak zawsze wybraliśmy dwanaście, których pisownia przyprawi was o ból głowy. Bo to arcytrudne wyrazy na "s"! Dwa razy się więc zastanówcie, zanim zaznaczycie odpowiedź! Zawsze tylko jedna jest poprawna. Pamiętajcie, że nasz quiz sobotnia ortografia - arcytrudne słowa na literę "s" - to srogi test dla najlepszych, ale przede wszystkim zabawa. Dlatego 9/12 uznajemy za super wynik! Powodzenia!