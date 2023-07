QUIZ. Wymawiasz je tak samo, ale znaczą zupełnie co innego. Znasz homonimy?

Homonimy często spędzają sen z powiek uczniom, choć tak naprawdę nie są trudną częścią materiału do nauki. Homonimy to wyrazy o identycznej pisowni lub wymowie, jednak oznaczające coś zupełnie innego. Bal to kawałek odrąbanego pnia drzewa, ale też eleganckie przyjęcie. Pokój to pomieszczenie w mieszkaniu czy domu, ale też czas bez wojen na świecie. Pokrzywka to mała pokrzywa, czyli roślina, ale też rodzaj wysypki. Warto pamiętać, że homonimy mają czasem taką sama wymowę, ale różnią się znaczeniem i pisownią. Przykłady można mnożyć i o tym jest ten quiz. O słowach, które mają to samo brzmienie, ale inne znaczenie. Aby nie było zbyt łatwo, przygotowaliśmy kilka pułapek. Pamiętajcie, aby uważnie czytać pytania. Powodzenia!

Quiz. To samo brzmienie, ale inne znaczenie. Wiesz jakie to słowa? Pytanie 1 z 12 Na początek coś łatwego. Myszka to: gąbka do kąpieli mała panda znamię Dalej

ZOBACZ TAKŻE: QUIZ. Sobotnia ortografia. Trudne słowa na literę "c". Spraw, by pani od polskiego była z ciebie dumna!

POLECAMY TEŻ: QUIZ. Najsłynniejsze cytaty z książek. My podajemy fragment, ty zgadujesz tytuł i autora! Bijemy brawo za 8/10

ROZWIĄŻ RÓWNIEŻ: QUIZ. Rozszyfrujesz te skrótowce? My podajemy skrót, ty zgadujesz pełną nazwę. Uważaj na pytanie numer 4!

Czym jest quiz? Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu przez jedną z osób pozostałym zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z pytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.