Przytula się do drzew i przepowiada pogodę. Ania z Wrocławia wie, kiedy wrócą upały

To nie dziura, tylko tunel! Tajemnicze przejście wydrążone pod mennicą

W kamienicach przy Więckowskiego 4 i 5 planowany jest remont klatek schodowych. W tych kamienicach na przełomie lat 2022/2023 wymieniono instalację gazową i podłączone zostały indywidualne kotły gazowe. Po zakończeniu prac na częściach wspólnych rozpocznie się ich remont. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie miał 6 miesięcy na wykonanie prac, które będą obejmowały m.in.: remont schodów, renowację ich stalowych konstrukcji wraz wymianą balustrad, słupków, podłóg, drzwi wejściowych do mieszkań oraz drzwi wejściowych do budynku. Przy okazji prac wymieniona zostanie instalacja oświetleniowa klatek schodowych oraz zostaną zamontowane instalacje domofonowe. Przewidywana wartość prac to 1 mln zł.

i Autor: materiały prasowe Remonty kamienic przy Więckowskiego

Artykuł Sponsorowany