Rozświetlone i ukwiecone wnętrze na Ołbinie

Zasadzono tam 60 mkw. krzewów złożonych z roślin miododajnych oraz stanowiących pokarm dla ptaków. Wśród nasadzeń pojawił się m.in. pięciornik krzewiasty, tawuła brzozolistna, sosna karłowata, migdałek trójklapowy. Zaś łąka kwietna to mieszanka ziół i roślin, które są rajem dla owadów, a przy okazji w momencie kwitnienia przypominają najpiękniejsze łąki z dzieciństwa.

To nie koniec inwestycji

Wnętrze rozświetliło w czerwcu 11 energooszczędnych latarni. Choć teraz mamy najkrótsze noce, to po zmierzchu mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Wiosną wyremontowano tam również prawie 800 m wewnętrznej drogi. Oświetlenie wnętrza i remont drogi były postulatem Rady Osiedla i zostały współfinansowane z Funduszu Osiedlowego. Koszt prac to 560 tys. zł. To nie ostatnia tego typu inwestycja, bo latarnie pojawiły się również we wnętrzu Piastowska-Sienkiewicza-Nowowiejska. W opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla 3 lokalizacji na Osiedlu Plac Grunwaldzki. W ramach inwestycji przebudowy wnętrza Jaracza-Orzeszkowej-Wyszyńskiego-Nowowiejska, na którym wkrótce rozpocznie się remont ze środków WBO za kwotę 250 tys. zł, również pojawi się oświetlenie.

