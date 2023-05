Jarmark Świętojański 2023, czyli moc atrakcji we Wrocławiu!

Wrocław to miasto o wielu obliczach, tu współczesność łączy się z przeszłością, co potwierdzają dwa wyjątkowe eventy rozpoczynające się właśnie w piątek (19 maja) – Jarmark Świętojański na Rynku i Noc Muzeów! Jeśli nie mieliśmy do tej pory planu na ciekawe spędzenie weekendu, to jest to doskonała forma spędzenia wolnego czasu!