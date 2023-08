Ruszył Browar Stu Mostów Sports Bar na Tarczyński Arenie

Legnica: Ojciec przyniósł do szpitala chore niemowlę. Został szybko zatrzymany

Tu z jeszcze większą siłą odczujesz sportowe emocje, skosztujesz wyjątkowej, odważnej w łączeniu różnych stylów kuchni Stu Mostów oraz kratowego piwa. Sports Bar to miejsce idealne dla mieszkańców pobliskich osiedli czy gości Muzeum Śląska Wrocław, dla kibiców, którzy zechcą obejrzeć mecz na żywo w kręgu znajomych oraz dla rodzin, które szukają miejsca z dobrym, lokalnym jedzeniem.

Nie tylko dla fanów sportu Jak podkreśla Grzegorz Ziemian, współzałożyciel Browaru Stu Mostów, Sports Bar różni się od obiektów przy ul. Długosza i Świdnickiej, jednak fani sportu na żywo i smacznej kuchni z pewnością go docenią. Tu oprócz rzemieślniczego jedzenia, koneserzy piwa skosztują klasycznego lagera warzonego z myślą o piłkarzach Śląska Wrocław, premierowych i zagranicznych trunków. Niebawem pojawi się też oferta dla organizujących większe przyjęcia z różnych okazji.

– Cieszymy się, że w ten sposób oferta Tarczyński Areny poszerzy się o lokal sygnowany znaną, wrocławską marką. Stadion żyje bowiem nie tylko w dni meczowe, w czasie imprez i wydarzeń. Mieszkańcy korzystają z dostępnych na co dzień m.in. terenów rekreacyjnych, Strefy Betonu, toru kartingowego, a niedługo także Muzeum Śląska Wrocław. W dni powszednie na Tarczyński Arenie pojawia się ok. pół tysiąca ludzi dojeżdżających tu do pracy. Otwarcie Browaru Stu Mostów Sports Baru zapewnia zarówno miejsce, w którym można spożyć posiłek przy okazji wizyty na stadionie, ale i w drugą stronę: stanowi cel sam w sobie – na przykład przy okazji transmisji meczowej – zaznacza Marcin Przychodny, prezes Tarczyński Areny Wrocław.

Godziny otwarcia

W początkowym okresie działalności Browar Stu Mostów Sports Bar będzie otwarty:

poniedziałek-czwartek w godz. 10–22,

piątek w godz. 10–24,

sobota w godz. 12–24,

niedziela w godz. 12–20.

Godziny otwarcia mogą się wydłużyć w zależności od czasu transmisji relacji sportowych.

Bądź na bieżąco!

Goście Browaru Stu Mostów zobaczą tu sportowe transmisje na żywo, a także te odtwarzane. Oczekiwanie na sportowe rozgrywki uprzyjemni rzemieślnicze jedzenie (także w dostawie) i kraftowe piwo. Harmonogram wydarzeń oraz bieżące informacje sprawdzimy w mediach społecznościowych.