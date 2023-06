Akcja jest skierowana do wrocławskich seniorów. Aby zachęcić najstarszych mieszkańców Wrocławia do wprowadzania i utrwalania ekologicznych postaw, Wrocławski Niezbędnik Senioralny został wzbogacony o tzw. Eko-pakiet. Niezbędnik jest dedykowany osobom, które zakończyły pracę zawodową i przeszły na emeryturę. Zachęca wrocławskich seniorów do podejmowania aktywności w różnych obszarach, teraz także w aspekcie ochrony środowiska.

Niezbędnik Seniora

Wrocławski Niezbędnik Senioralny mogą odebrać osoby mieszkające we Wrocławiu, których emerytura rozpoczęła się w 2021 r. To zestaw materiałów informacyjnych i upominków przygotowanych przez Miasto Wrocław, zachęcających do poznawania miasta, uczestnictwa w licznych wydarzeniach oraz podejmowania aktywności w przestrzeni miejskiej czy działań prośrodowiskowych. W Niezbędniku znajdziemy m.in. plecak miejski, torb na zakupy czy etui na okulary. Prezenty wykonane zostały z bardzo wytrzymałych i dobrej jakości materiałów.Do Niezbędnika dołączane są też Wrocławski Spacerownik i Wrocławski Informator Senioralny, a także vouchery na bezpłatne lub zniżkowe bilety od WKS Śląsk Wrocław i Opery Wrocławskiej. Niezbędnik jest wydawany w Przestrzeni Trzeciego Wieku Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego przy pl. Solidarności 1/3/5 w pokoju 414 (IV piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 12-18. Aby go odebrać, należy zabrać ze sobą decyzję o przyznaniu emerytury wystawioną przez ZUS oraz dowód osobisty.

Ruszyła kampania „Grasz w zielone". Eko-pakiet w Niezbędniku Seniora

Co zawiera Eko-pakiet

Od 5 czerwca br. Eko-pakiet jest elementem Wrocławskiego Niezbędnika Seniora, celem zachęcenia do podejmowania działań na rzecz środowiska. Ekologiczny pakiet zawiera:

woreczek do pakowania warzyw i owoców wykonany z siatki RPET, surowca powstałego z przetworzonych butelek plastikowych, dzięki niemu – dzięki woreczkowi zbędne stają się jednorazowe reklamówki;

szklana butelka (500 ml) – idealna alternatywa dla wody butelkowanej kupowanej w sklepie. Nalej do niej kranówkę - to najtańsze rozwiązanie dla ciebie i najlepsze dla planety;

pakiet nasion do wysiania łąki kwietnej na balkonie lub w ogrodzie – pozwoli zadbać o estetykę i bioróżnorodność.

