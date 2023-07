Rynek otwarty dla jednośladów. Rowerzysto, zwolnij w SLOW ZONE

Ojciec Anastazji ma prośbę do żałobników. To bardzo ważne. "Tak zdecydowała moja żona i syn"

Dostawcy rowerowi (zwłaszcza ci korzystający z elektrycznego wspomagania) po Rynku i okolicy jeżdżą zbyt szybko, stwarzając zagrożenie dla siebie i pieszych. Dlatego Wrocław rozpoczął specjalną akcję edukacyjną, w ramach której utworzono tzw. SLOW ZONE na wrocławskim Rynku. Strażnicy miejscy informują o obowiązku wolnej jazdy na tym odcinku. Rowerzyści zamiast mandatów dostają specjalną naklejkę.

SLOW ZONE, zwolnij!

Przy wjazdach na Rynek i na części ul. Świdnickiej stanęły znaki SLOW ZONE ZWOLNIJ! z piktogramem rowerzysty ze skorupą ślimaka zamiast plecaka. To apel do cyklistów, aby zwolnili, przejeżdżając przez Rynek i pobliskie deptaki. Rowerowy patrol Straży Miejskiej we Wrocławiu wręczał rowerzystom odblaskowe naklejki z logo akcji. Jak wspominał Przemysław Gałecki, Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej w UM Wrocław, w mieście jest ponad 1400 km tras rowerowych. Jednak tam, gdzie jest dużo pieszych, cykliści powinni zwolnić i uważać na osoby starsze oraz dzieci.

Cyklisto, ustąp pieszym

– Przypomnijmy, zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym rowerzysta poruszając się drogą dla pieszych i rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, zwłaszcza w strefie zamieszkania, a taką jest okolica wrocławskiego Rynku. Dlatego nie pędźmy jak wariaci, nie rozmawiajmy w tym czasie przez komórkę ani się w nią nie wpatrujmy. Mamy rowerowy patrol straży miejskiej, który będzie na takie sytuacje reagował, jesteśmy też w kontakcie z policją, która kontroluje czy rowery elektryczne, którymi poruszają się kurierzy są zgodne z prawem - czyli czy mają homologację, wspomaganie nie większe niż 250 W i nie rozwijają prędkości większej niż 25 km/h – opowiada Piotr Szereda ze Straży Miejskiej, która uważnie obserwować będzie rowerzystów w centrum miasta i w pobliżu ulic od Uniwersytetu do Opery i od pl. Solnego do pl. Dominikańskiego.

Artykuł sponsorowany