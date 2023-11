Sezon łyżwiarski w pełni! Doczekaliśmy się zimowych radości już w listopadzie!

Lodowiska otwarte są w tygodniu od godziny 16 do 22, a w weekendy od 8 do 22. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8–15 dzieci z wrocławskich placówek oświatowych mogą uczyć się i doskonalić umiejętności jazdy na łyżwach pod okiem instruktorów. W listopadzie ślizgamy się taniej! Promocje wynoszą nawet 20 proc. W każdy poniedziałek obowiązuje specjalna promocja – „tanie ślizganie”. Przez cały dzień każdy dorośli i dzieci – za wejściówkę na lodowisko zapłaci jedynie 18 zł. Wszyscy, którzy dobrze i szybko jeżdżą mogą przyjść na „szybkie ślizganie” na lodowisko przy ul. Spiskiej w poniedziałki od 22.30 do 24.00. Wstęp kosztuje 23 zł za 90 minut jazdy.

W tym roku zakupiony został nowy sprzęt do wypożyczalni. Są łyżwy w rozmiarach od 26 do 50, ale również dla najmłodszych (1–3 lata) można wypożyczyć łyżwy saneczkowe (dwu płozowe mocowane do bucików), aby rozpocząć swoją przygodę z łyżwiarstwem. W wypożyczalniach znajdziemy także kaski, a na najmłodszych czekają pomocne zwierzaki (foki, pingwiny, misie, renifery) do nauki jazdy na łyżwach. – Dla wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć stawianie swoich pierwszych kroków na lodzie, mamy przygotowany szeroki wachlarz kursów na lodowisku Orbita. Szkolenia prowadzone są w grupach dla dzieci, dorosłych oraz rodzin w tzw. kursach Rodzic + Dziecko. W tym samym czasie rodzice mają swojego instruktora na połowie płyty, a dzieci swojego. Pod koniec zajęć jest też okazja do zabaw integracyjnych z dziećmi – mówi Maciej Moczko, rzecznik prasowy WCT Spartan sp. z o.o.`

