Sąd uznał, że Zanzibar i Barbados to były łapówki. Były wiceprezydent Wrocławia skazany

Nie pomogła długa reanimacja. Dwuletni chłopiec nie żyje! Zabił go czad

Choinka z pobitymi bombkami w Legnicy

Choinkę, na której zamiast idealnych dekoracji zawisły pobite bombki i porwane łańcuchy, można oglądać do 29 grudnia pod ewangelickim kościołem pw. Marii Panny przy ul. Biskupiej w Legnicy. Jest ona elementem kampanii społecznej „Pobite bombki szokują. A kobiety?”, której celem jest pomoc kobietom doświadczającym przemocy. Inicjatorem akcji jest działająca w Legnicy Fundacja Raduga. Twórcy instalacji mają nadzieję, że zwróci ona uwagę mieszkańców na problem, i na adres, pod którym można znaleźć wsparcie.

Organizatorzy kampanii zwracają uwagę, że podczas Świąt Bożego Narodzenia nie w każdym domu panuje radość i spokój. Również w tym czasie wiele kobiet doświadcza w swoim najbliższym otoczeniu przemocy fizycznej, psychologicznej, ekonomicznej i seksualnej. - Legnica nie jest wyjątkiem. Tylko w zeszłym roku w regionie jedna kobieta straciła życie w wyniku doświadczonej przemocy – wskazują.

Fundacja niedawno rozpoczęła inicjatywę Bufor, która w założeniu ma pomagać w przerwaniu cyklu przemocy. Każda kobieta może otrzymać tu bezpłatną pomoc udzielaną przez kobiety, które same wyszły z podobnej sytuacji życiowej. Fundacja oferuje także wsparcie psychologiczne i prawne.

- Celem kampanii jest spojrzenie na problem przemocy z trochę innej perspektywy. Bardzo zależy nam, aby kobiety zrozumiały, że przemoc to proces, który zaczyna się znacznie wcześniej, niż jest to powszechnie rozumiane: gdy trzeba już angażować policję i pogotowie. Chcemy, aby zgłaszały się do nas kobiety, które „poczują” pierwszy niepokój związany z zachowaniem partnera. Chcemy zapobiegać przemocy, a nie na nią reagować w ostatniej, „kryminalnej” fazie – tłumaczy Magdalena Zaczyńska, prezes Fundacji Raduga.

Dodaje, że dla Fundacji bardzo ważny jest przekaz, że z przemocowej spirali da się wyjść. - Stąd pomysł, aby naszymi konsultantkami – osobami do pierwszego kontaktu były kobiety, które mają to za sobą i żyją szczęśliwie – podkreśla Zaczyńska.

Prezes Fundacji wskazała, że zazwyczaj osoby doświadczające przemocy muszą przechodzić od jednej instytucji do drugiej, aby znaleźć pomoc, co może być upokarzające i zniechęcające. - Aby tę ścieżkę skrócić, stworzyliśmy punkt, w którym profesjonalna konsultantka, pokieruje dalszymi krokami osoby zgłaszającej się – dodaje.

Punkt znajduje się przy ulicy Grodzkiej 76. W każdy wtorek i środę dyżuruje w nim konsultantka. Codziennie czynny jest również numer telefonu 733 221 272.