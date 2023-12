Spacer w kompleksie Hali Stulecia. Zimowa Pergola zaprasza

Nowe ustalenia w sprawie postrzelenia policjantów. Jak to możliwe, że zapakowali do auta uzbrojonego przestępcę?! Coraz więcej szczegółów wychodzi na jaw

Pergola jest miejscem stworzonym do spacerowania i spotkań ze znajomymi. Do tej pory te przyjemności dostępne były tylko w ciepłe dni. Tej zimy jednak Pergola została oświetlona setkami lampek, które mienią się w rytmie świątecznych melodii. Ulubione miejsce spacerów wrocławian tym razem pozwoli pouczyć klimat nadchodzących świąt.

- Zadbaliśmy o to, by Pergola stała się pretekstem do wyjścia z domu także zimą. Najbardziej charakterystyczne miejsce spacerowe we Wrocławiu przeniesie nas w klimat świąt dzięki iluminacji, a specjalne propozycje w Bistro i Restauracji Tarasowej, znajdujących się we Wrocławskim Centrum Kongresowym, staną się okazją do spędzania długich wieczorów w gronie przyjaciół – mówi Jakub Grudniewski, prezes Hali Stulecia.

Zimowa Pergola jest częścią wystawy Garden of Lights znajdującej się we wrocławskim ZOO, jednak zwiedzanie jej jest bezpłatne.Pokazy iluminacji świątecznej odbywać się będą każdego dnia od 16.00 do 22.00.

Z oferty Bistro będzie można skorzystać od piątku (16.00 – 21.00) do niedzieli (sobota i niedziela 12.00 – 21.00). Restauracja Tarasowa czynna jest zaś od wtorku do niedzieli – od wtorku do piątku w godz. 16-22, w sobotę w godz. 13-22, zaś w niedzielę w godz. 13-21.