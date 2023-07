Trzonolinowiec do rozbiórki? Symbol Wrocławia jest w fatalnym stanie. Mieszkańcy w szoku!

To wyjątkowe wydarzenie miało miejsce w malowniczym otoczeniu pałacu Krobielowice, gdzie zgromadzili się zarówno miejscowi mieszkańcy, jak i miłośnicy operetki z różnych zakątków regionu.

Wydarzenie wyreżyserował utalentowany Maciej Michałkowski. Na scenie wystąpili zdolni artyści z Operetki Wrocławskiej, w tym Liza Wesołowska, która imponowała swoim olśniewającym sopranem jako Królowa, oraz Tomasz Maleszewski, zachwycający swoim silnym tenorem jako Król. Dodatkowym elementem uświetniającym wieczór były występy tancerzy Teatru Scena Kamienica, którzy zaprezentowali zjawiskowe choreografie w roli Dam Dworu. Ich talent i wdzięk wzbogaciły widowisko, przyciągając uwagę widzów.

Całość uzupełnił zespół pod kierownictwem Ivana Zhukova, który odpowiedzialny był za oprawę muzyczną i niezapomniane dźwięki płynące z fortepianu, klawesynu i organów. Warto podkreślić również, że narratorem spektaklu był sam Damian Domalewski, który dodatkowo wzbogacił widowisko swoimi zdolnościami aktorskimi oraz efektami dźwiękowymi.

i Autor: materiały prasowe Spektakl operetkowo baletowy "Biała Dama" – Muzyczne Święto w Krobielowicach!

"Biała Dama" to nie tylko wspaniała muzyka i piękne głosy, ale również przemyślany scenariusz i wciągająca fabuła, która poruszała serca publiczności. Opowieść o miłości, magii i tajemnicy przykuła uwagę każdego widza, biorąc ich na emocjonującą podróż przez świat operetki.

Organizatorzy festiwalu postarali się, aby publiczność poczuła niepowtarzalny klimat tego wydarzenia. Pałac Krobielowice, z jego urokliwym ogrodem, stanowił idealne miejsce dla tego rodzaju przedstawienia, wprowadzając widzów w magiczną atmosferę.

To wyjątkowe wydarzenie kulturalne przyciągnęło tłumy, co jest dowodem na to, że operetka nadal cieszy się dużym zainteresowaniem i ma wciąż swoje miejsce w świecie sztuki. Wyjątkowe występy artystów oraz malownicza lokalizacja stworzyły niezapomnianą atmosferę, a entuzjastyczne brawa widowni były dowodem uznania dla wykonawców i całego zespołu za ich pracę i zaangażowanie.

Mamy nadzieję, że inicjatywy tego rodzaju będą kontynuowane, a opera i operetka będą nadal gościć na scenach, przyciągając publiczność swoją niepowtarzalną magią i talentem artystów.

