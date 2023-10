Studencki Alfabet Wrocławia. Jak żyć tanio i dobrze

Początki studiów w nowym mieście to dla wielu skok na głęboką wodę. Dlatego, aby ułatwić pierwszoroczniakom życie w mieście, Wydział Komunikacji Społecznej wraz z UM Wrocławia przygotował dla nich wyjątkowe opracowanie - Studencki Alfabet Wrocławia.

Miasto napędzają studenci

Największe uczelnie w mieście to Uniwersytet Wrocławski, Politechnika i Uniwersytet Przyrodniczy. Uczestniczą one w sojuszu uniwersytetów europejskich - programu, w ramach którego poszczególne semestry można odbyć na jednej z prestiżowych uczelni Europy! Stolica Dolnego Śląska to drugie po Warszawie miasto z największą liczbą startupów na jednego mieszkańca!

„Nasz Wrocław” i „Nasz Wrocław MAX”

W mieście funkcjonują programy, z których studenci do 26. r.ż., zameldowani w mieście mogą czerpać liczne korzyści m.in.:

ulgi komunikacyjne,

tańsze wejściówki do instytucji kultury, klubów, kin, restauracji i obiektów sportowych,

darmową wejściówkę (raz w roku) na jedno z najciekawszych wydarzeń lub miejsc (Aquapark, ZOO Wrocław, Hala Stulecia, Tarczyński Arena),

wirtualną kartę biblioteczną.

Szczegóły na www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw.

Załóż Urbancard

To karta umożliwiająca kupowanie biletów okresowych. Jeśli jesteś studentem, możesz zakodować taki bilet na legitymacji studenckiej! Należy w tym celu zgłosić się do Biura Obsługi Studentów. Pamiętaj, że im dłuższy okres biletu, tym bardziej się on opłaca. Szczegóły na stronie internetowej - kliknij tutaj. https://www.urbancard.pl/2023-aktywacja-els-informacja-dla-student%C3%B3w.

Aktywny Student

Wrocławskie Centrum Treningowe „Spartan” prowadzi w mieście sale fitness, siłownie, lodowiska, baseny, a nawet tor wrotkarski! Wyrabiając kartę „Student”, można bez ograniczeń korzystać z siłowni, a pakiet „Tanie pływanie” sprawia, że jednorazowe wejście na basen będzie kosztowało jedynie 19 zł! Warto w ramach rekreacji odwiedzić m.in. las Sołtysowicki, Park Tysiąclecia, Park Wschodni i Wyspę Słodową, gdzie można grillować ze znajomymi!

Zdrowie

Uczelnie zabezpieczają swoich studentów w kwestiach zdrowotnych. W razie gorszego samopoczucia należy się zgłosić do ambulatorium. Studenci mogą korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu, w nocy i dni świąteczne rejonizacja nie obowiązuje. Studenci zagraniczni powinni podczas wizyty okazać Kartę EKUZ, aby nie zostać obciążonym kosztami leczenia. Szczegóły na https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/zdrowie.

Tanie jedzenie

Aby zjeść dobrze i nie wydać fortuny, warto odwiedzić m.in.:

bar „Miś” przy ul. Kuźniczej,

„Jacek i Agatka” przy ul. Wita Stwosza,

„Mewa” przy ul. Drobnera.

Najlepiej mieć przy sobie gotówkę.

