Świąteczna pocztówka z Alzacji

Jak co roku, stoisko powiatu cieszyło się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających. Świąteczne przysmaki, kolorowe bombki, anioły i dekoracje świąteczne bardzo przypadły do gustu Francuzom, a także sporej grupie Polonii francuskiej, która zamieszkuje region Alzacji. Osoby o polskich korzeniach chętnie zatrzymywały się przy stoisku powiatu nie tylko po to, aby kupić produkty przypominające im polskie tradycje świąteczne, ale także po to, aby podzielić się wspomnieniami z kraju swoich przodków.

i Autor: materiały prasowe

Coroczny (za wyjątkiem okresu pandemii COVID-19) udział przedstawicieli Powiatu na Kiermaszu Bożonarodzeniowym w Enisheim to efekt ponad dwudziestotrzyletnich, owocnych relacji partnerskich Powiatu Wrocławskiego z Departamentem Górnego Renu we Francji (obecnie europejska Wspólnota Alzacji).

i Autor: materiały prasowe

Jednak to przede wszystkim dzięki osobistemu zaangażowaniu Mera Ensisheim Pana Michel Habiga, już od szesnastu lat przedstawiciele Powiatu Wrocławskiego mogą uczestniczyć w Kiermaszu Bożonarodzeniowym, poznając przy okazji uroki tego pięknego, alzackiego miasteczka. Wiele wskazuje na to, że ta tradycja będzie kontynuowana także w kolejnych latach, przyczyniając się do promocji Powiatu Wrocławskiego oraz popularyzacji wiedzy o polskich zwyczajach bożonarodzeniowych za granicą.

Artykuł sponsorowany