Tanie i bezpieczne mieszkania na lata

Umowy zawierane przez TBS Wrocław z najemcami mieszkań zakładają wieloletnią współpracę. Wystarczy płacić czynsz bez opóźnień i przestrzegać zasad porządku domowego. To duża różnica w porównaniu do prywatnego najmu mieszkania. Zdarzają się sytuacje, kiedy właściciel zmienia swoje plany i wypowiada umowę najmu, co sprawia, że trzeba szybko znaleźć nowe lokum - często w zupełnie innej części miasta.

Najtańszy wynajem we Wrocławiu

Aktualna stawka czynszu za mkw. mieszkania wynajmowanego w TBS Wrocław wynosi 17,48 zł miesięcznie. Łatwo więc policzyć, że czynsz za mieszkanie o powierzchni 50 mkw. zapłacimy co miesiąc 874 zł. Do tego należy dodać opłaty za ogrzewanie i wywóz odpadów, czyli ok. 250-350 zł miesięcznie (ostateczna kwota zależy od liczby lokatorów oraz poziomu zużycia mediów), co przełoży się na miesięczny rachunek wynoszący ok. 1220 zł za wynajem mieszkania. Natomiast aktualne ceny najmu mieszkania o takim metrażu w stolicy Dolnego Śląska wynoszą średnio blisko 2,9 tys. zł. Najem w TBS Wrocław jest ponad 2-krotnie tańszy.

i Autor: materiały prasowe Budynek TBS (nagradzany) na wrocławskim osiedlu modelowym Nowe Żerniki

Troska o przestrzeń wspólną

Tereny zielone, które należą do TBS Wrocław, zajmują łącznie 18 ha. Oprócz zieleni, na lokatorów czekają też liczne siłownie „pod chmurką” i place zabaw. Ponadto, na osiedlach TBS w całym Wrocławiu znajduje się ponad 50 automatów różnych operatorów służących do nadawania i odbierania paczek, co stanowi duże udogodnienie dla mieszkańców.Wynajmij mieszkanie w TBS Wrocław

Aktualne ogłoszenia o wolnych mieszkaniach TBS Wrocław na wynajem są publikowane regularnie na stronie www.tbs-wroclaw.com.pl, w zakładce „Zostań najemcą TBS”. Wystarczy wybrać interesujące nas mieszkanie, a następnie wysłać wniosek o najem wraz z potrzebnymi dokumentami na adres ogloszenia@tbs-wroclaw.com.pl lub złożyć go osobiście w biurze przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104 we Wrocławiu. Szczegółowe informacje o zasadach najmu mieszkania w TBS Wrocław są dostępne na stronie internetowej. Na wszelkie pytania odpowie Biuro Obsługi Klienta: bok@tbs-wroclaw.com.pl, tel. (71) 325 28 95.