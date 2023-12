i Autor: materiały prasowe

Tarczyński Arena Wrocław. Moc atrakcji dla dzieci i dorosłych

Na Tarczyński Arenie Wrocław, wbrew grudniowym chłodom, będzie panować gorąca atmosfera. Sporo atrakcji dla wrocławian w każdym wieku. Dwa rodzaje warsztatów dla dzieci, dwa bale sylwestrowe, koncert, Przedsylwestrowy Bal Seniora, a do tego punkt sprzedaży świątecznych choinek oraz stale czynne lodowisko. Do tego SO HARD Birthday feat z występem Luciano.