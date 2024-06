Te tereny we Wrocławiu są pod szczególną ochroną. Nie wolno tu wchodzić

Tereny wodonośne Wrocławia są objęte strefą ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzchniowej. To właśnie na te tereny pompowana jest woda z rzeki Oławy i tu wstępnie się ona oczyszcza, przez miesiąc przesiąkając w głąb ziemi, do studni, z których transportowana jest do Zakładu Produkcji Wody „Na Grobli”. Tam poddawana jest dalszym procesom uzdatniania, a następnie dostarczana do ponad połowy wrocławskich domów. Druga połowa Wrocławia pije kranówkę z Zakładu Produkcji Wody „Mokry Dwór”, a surowiec do niego pobierany jest bezpośrednio z rzeki Oławy.

Tak produkuje się wodę od ponad stu lat

Tereny wodonośne to jeden z kluczowych elementów produkcji wody we Wrocławiu, dlatego muszą być szczególnie chronione. Na ich obszar mogą wchodzić tylko nieliczne, uprawnione do tego osoby, które dbają o utrzymanie terenów w idealnym stanie.

To dokładnie 1026 hektarów łąk i stawów położone zaledwie 6 km od centrum miasta zarówno w obrębie samego Wrocławia, jak i gminy Siechnice. Dla porównania powierzchnia parku Szczytnickiego liczy 100 ha, a więc jest dziesięciokrotnie mniejsza.

Tereny wodonośne już pod koniec XIX wieku zostały przeznaczone do uzdatniania wody. Ich wykorzystywanie do tych celów możliwe było dzięki pokryciu obszaru siecią rowów, kanałów i stawów infiltracyjnych oraz pompowni wody. Pierwsze studnie poborowe i rurociągi powstały tu w latach 1902-1904. Wtedy też do użytku została oddana pompownia Świątniki. Tak samo jak na początku XX wieku, tak i obecnie na tereny wodonośne wodę z rzeki Oławy pompuje pompownia Czechnica. Woda trafia do liczącej 21 km sieci rowów i kanałów nawadniających. Dopiero te rozprowadzają ją do 63 stawów infiltracyjnych o łącznej powierzchni niemal 60 ha.

Raj dla dzikich zwierząt

Tereny wodonośne to nie tylko miejsce ujmowania wody. To także zielone płuca stolicy Dolnego Śląska i naturalny polder zalewowy na czas powodzi. W razie gwałtownego podwyższenia stanu wody w zlewni Odry może pomieścić nawet 12 mln m3 wody. Na terenach wodonośnych, mimo bliskości miasta, żyje wiele gatunków zwierząt, m.in. wydry, bobry, sarny, czaple i bażanty. To wszystko dzięki rygorystycznej ochronie tego miejsca.

