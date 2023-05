To miejsce, w którym zakochasz się od pierwszego wejrzenia. Ogród Japoński zaskoczy Cię niejeden raz!

Ciało 39-letniej kobiety w Karkonoszach. To turystka z okolic Warszawy

Czy trzeba przemierzyć tysiące kilometrów, by poznać kulturę i naturę Japonii? Okazuje się, że nie! W samym sercu Karkonoszy, nieopodal Karpacza, znajduje się niezwykłe miejsce nazywane "Małą Japonią". To Ogród Japoński Siruwia stworzony z miłością i pasją, dzięki której możemy poznać Kraj Kwitnącej Wiśni od środka. Znajdziemy tu m.in. fascynującą, orientalną roślinność - począwszy od drzewek bonsai, którym poświęcono specjalną strefę "Art Museum Bonsai" przez wspaniałe i precyzyjnie pielęgnowane kompozycje.

Kamienne ścieżki, które przecinają roślinność sprawiają, że możemy spacerować, odpoczywać i podziwiać niesamowite widoki. Ogród Japoński Siruwia to także miejsce, w której możemy zapoznać się z intrygującą kulturą Dalekiego Wschodu - od unikatowych replik zbroi sprzed setek lat, przez ubrania samurajów, japońskie lalki aż po magiczne talizmany, które mają przynosić szczęście.

Nowa atrakcja - Park Rozrywki dla rodzin z dziećmi

Już od 1 czerwca rusza zupełnie nowa atrakcja, jakiej jeszcze nie było - Park Rozrywki dla rodzin z dziećmi. Powstanie ogromna wieża widokowa posadowiona na skale karkonoskiej, skąd będzie można podziwiać nie tylko sam ogród, ale i całą Kotlinę Jeleniogórską! To nie lada gratka nie tylko dla miłośników Japonii, ale i wszystkich spragnionych pięknych widoków na łonie natury. Z wieży widokowej będzie można bezpośrednio na dół zjechać najdłuższą zjeżdżalnią lub przejść na inne atrakcje parku zabaw specjalnymi zawieszonymi tunelami, które zapewnią niezapomniane wrażenia i adrenalinę. Dla najmłodszych dzieci od 3 do 6 lat zostanie udostępniona strefa malucha.

Każdy będzie miał także okazję do skorzystania z warsztatów tradycyjnego drzeworytu. Wprowadzą one uczestników w podstawy drzeworytu, drukowanego czarną farbą na papierze. W czasie warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak powstawał drzeworyt ukiyo-e w dawnej Japonii. Obejrzą tradycyjne narzędzia i materiały wykorzystywane do tworzenia odbitek graficznych. Każde dziecko pod okiem prowadzącego wykona własnoręcznie odbitkę graficzną w technice japońskiego drzeworytu – mokuhanga.

Wyjątkowe atrakcje na... Japoński Dzień Dziecka!

W japońskiej kulturze Dzień Dziecka to wyjątkowo ważne święto. Nie inaczej będzie także w Małej Japonii, bo na najmłodszych będzie czekać moc atrakcji i dobrej zabawy oraz szereg niesamowitych niespodzianek, które zaplanowano na weekend 3 i 4 czerwca. Będzie można skorzystać już z nowego Parku Rozrywki dla rodzin z dziećmi, ale nie tylko. Teren przy zjeżdżalniach i wieżach wspinaczkowych uzupełnią leżaki, pufy i parasole. Cały obszar stanie się gigantyczną... plażą, wypełnioną śnieżnobiałym piaskiem!

Wśród atrakcji Kodomo-No Hi nie zabraknie także wielu niespodzianek, które będą się odbywały w "strefie chilloutu". Przy Parku będzie również otwarty pawilon warsztatowy ze sklepikiem oraz stoisko z deserami lodowymi. W pawilonie warsztatowym najmłodsi Goście będą mogli skorzystać z warsztatów origami, drzeworytów japońskich. Dodatkowo Dzień Dziecka uświetni występ zaproszonego Zespołu Tanecznego Kihou, który specjalnie do Przysieki przyleci prosto z Japonii.

Zespół Kihou wykonuje tradycyjny taniec ludowy z bębnami Eisa pochodzący z wyspy Okinawa, z elementami Ryukyu Kobudo (odmiana walki z Okinawy) i Shishimai (taniec z lwem) z Hamamatsu. W dniach 3-4 czerwca przyjedzie tu aż 30 bębniarzy - dzieci, młodzieży, kobiet i mężczyzn. Zespół zaprezentuje pokaz tańców okinawskich. Żywy i kolorowy taniec wykonany przy akompaniamencie m.in bębnów taiko zapewni solidną dawkę pozytywnej energii!

Czerwiec będzie tu pełen atrakcji!

Równie atrakcyjnie zapowiada się w tym niezwykłym Ogrodzie Japońskim długi weekend czerwcowy 8-11.06. Wtedy odbędzie się Bitwa Epok - Samurajowie konta Mongołowie. Oparte na faktach historycznych widowisko i opowieści o tej ważnej bitwie przeniosą widzów w XIII wiek i pokażą obronę samurajów przed dzikimi Mongołami. Dramatyczne wydarzenia związane z próbami podbicia Japonii będą kanwą przygotowanych inscenizacji oraz pokazów walk prawdziwych wojowników japońskich.

Widowisko wzbogacą dźwiękowe i pirotechniczne efekty specjalne!

Dodatkowo w długi weekend 8-11.06 na odwiedzających czeka jedyna okazja, by w Muzeum Samuraja, znajdującym się na terenie ogrodu, podziwiać unikatową ekspozycję japońskich mieczy. Na długi weekend zaplanowano także Festiwal Sake Matsuri – to niepowtarzalna okazja do degustacji i kupna prawdziwej japońskiego sake!

Chcesz odwiedzić Małą Japonię w sercu Karkonoszy? Nie czekaj i przyjedź do Ogrodu Japońskiego Siruwia w Przesiece! Przekonaj się sam, że warto!

Artykuł Sponsorowany