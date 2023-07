Tramwaje i autobusy na Nowy Dwór. Wrześniowe zmiany w komunikacji miejskiej we Wrocławiu

Trasa autobusowo-tramwajowa na Nowy Dwór będzie dużym udogodnieniem dla pasażerów. To szybsze podróże tramwajem dla dużych osiedli z centrum, Dworca Głównego czy pl. Grunwaldzkiego oraz większa częstotliwość w kursowaniu pojazdów. Ponad 20 tys. mieszkańców zyska dostęp do nowych przystanków tramwajowych, do których dojść można w czasie do 7,5 min.

Będą nowe linie tramwajowe

Nowością są linie numer 13 oraz 22. „Trzynastka” połączy nową pętlę Wrocław Nowy Dwór (P+R) z pętlą Stadion Olimpijski na Wielkiej Wyspie. Z TAT-u przez ul. Śrubową dotrzemy do Legnickiej, a dalej przez pl. Jana Pawła, Dominikański, Grunwaldzki do Stadionu Olimpijskiego.

– Do centrum miasta z Nowego Dworu dojedziemy tą linią w około 20 minut. 75 procent jej trasy prowadzi wydzielonym torowiskiem i co więcej, łączy ona istotne węzły przesiadkowe w mieście – wylicza Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności. Linia 22 kursować będzie w relacji Tarnogaj–Pilczyce - przez Dw. Główny, pl. Jana Pawła II i obok Centrum Obsługi Mieszkańca w CH Magnolia. Na Nowy Dwór pojadą 2 linie tramwajowe: 13 i 23. Linia 23 będzie jeździć w relacji Nowy Dwór – Kowale i połączy węzły przesiadkowe: pl. Orląt Lwowskich, Arkady (Capitol), Dw. Główny, Galerię Dominikańską, pl. Bema, Nowowiejską i Kromera. Na nowych przystankach TAT-u tramwaj będzie się zatrzymywać co 6 min.

Tramwaje ze zmienionymi numerami lub trasami

Trasy tramwajowe zmienią się w przypadku linii: 4, 5, 11, 16, 18 i 23 (ten ostatni dotrze na nową pętlę na Nowym Dworze, a na drugim końcu dojedzie do Kowal). Zmiany numeracji dotyczą linii:

33 - stanie się 12,

14 - zastąpi 74,

31 - zastąpi 21.

Ostatecznie będą 23 linie tramwajowe w numeracji od 1 do 23. MPK zakupiło 46 nowoczesnych Moderusów Gamma i czeka na 24 nowe tramwaje Pesa Twist (z opcją rozszerzenia o 16 szt.). Aby pomieścić tabor, MPK rozbudowuje zajezdnie.

Co z autobusami?

Zmiany w komunikacji autobusowej

pojawi się nowa linia autobusowa – numer 152,

linia 109 - zostanie połączona z autobusem 142,

zmienią się trasy autobusów: 107, 119, 122, 128, 142, 148 i 149.

Zmiany dotyczą głównie rejonu Nowego Dworu, Kuźnik i Muchoboru Wielkiego oraz częściowo Stabłowic i Oporowa. Z powodu prac remontowych 3 września niektóre tramwaje pojadą dalej trasą zastępczą (w przebiegu linii mogą być jeszcze zmiany). Trwać będzie remont ul. Pomorskiej i pl. Staszica, rozpocznie się remont torów na skrzyżowaniu na wysokości przystanku Arkady (Capitol) i torowiska na ul Powstańców Śląskich. Połączenia autobusowe powinny współgrać z nowymi, tramwajowymi, stąd zmiany w trasach przejazdów. Dla pasażerów to nowa komunikacyjna jakość.Szczegóły dotyczące zmian znajdują się na www.wroclaw.pl/nowe-trasy-mpk. Skorzystaj z kodu QR, aby sprawdzić trasy i możliwości przesiadki na wirtualnej mapie.

i Autor: materiały prasowe Tramwaje i autobusy na Nowy Dwór. Wrześniowe zmiany w komunikacji miejskiej we Wrocławiu

Bilety okresowe - udogodnienia

W związku ze zmianami bilet okresowy będzie obowiązywał na starym i nowym przebiegu trasy. Jeśli okazałoby się, że jadąc wybraną linią trafiliśmy na remont, zawieszenie lub zmianę trasy linii, mając ważne bilety na 2 dowolne linie możemy otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część biletu.

Artykuł Sponsorowany