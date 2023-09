Trasa autobusowo-tramwajowa (TAT) z Nowego Dworu do pl. Orląt Lwowskich już otwarta!

Tom Cruise chciał wysadzić ten most. Zpadła ważna decyzja w sprawie linii kolejowej

TAT kosztowała 386 mln zł. Ponad 182 mln zł pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej.

Komunikacją szybciej niż autem

– Pasażerowie już odczuli różnicę. Dziś czas przejazdu z Nowego Dworu do centrum komunikacją zbiorową to 20 minut. Tymczasem w szczycie komunikacyjnym, gdy jedziemy własnym autem pochłania to nawet godzinę – mówi Elżbieta Urbanek, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miasta.

Dzięki TAT ponad 20 tys. osób może dojść do przystanku tramwajowo-autobusowego w 7,5 minuty. 11 tys. osób zaś do przystanku ma zaledwie 300 metrów. Otwarcie TAT zapoczątkowało zmiany komunikacyjne w całym Wrocławiu, jakich nie było od 20 lat. Pojawiły się nowe linie tramwajowe i autobusowe. Zmiany dotyczą też 18 już istniejących tras tramwajowych i 11 autobusowych. Szczegółowe informacje można znaleźć na www.wrocław.pl/nowe-trasy-mpk.

Razem z TAT powstało ponad 6,5 km nowych dróg dla rowerów, ponad 7,2 km nowych chodników. Wzdłuż trasy zasadzono drzewa i krzewy.

Nowy rozkład i remonty

Wszedł już w życie szkolny rozkład jazdy zastępując rozkłady wakacyjne. Aktualne rozkłady można znaleźć na stronie: www.wroclaw.pl w zakładce komunikacja.

– Na swoje trasy Legnicką wróciły 3, 10, 12, 21 i 22. Przywrócone zostały też przystanki autobusowe na skrzyżowaniu Legnicka, Kwiska, Wejherowska. Zakończył się remont krzyżownicy tramwajowej na środku skrzyżowania Piłsudskiego/Powstańców Śl./ Świdnicka. Umożliwia to przejazd tramwajowy w relacji pl. Legionów - Dworzec PKP, oraz skręt z Piłsudskiego w Świdnicką – wylicza Witold Woźny, prezes MPK.

Jednocześnie 3 września rozpoczął się remont rozjazdu Piłsudskiego/ Powstańców Śląskich. To sprawia, że do 5 października zawieszone będzie kursowanie tramwajów 2 i 20. W zamian za nie między Krzykami a Capitolem kursować będzie autobus zastępczy 702, zaś na trasie Leśnica - Arkady - Biskupin tramwaj. Autobusy A i D będą dodatkowo zatrzymywać się na przystanku Wielka. Inaczej jeżdżą także 6, 7, 17, 14.

Trasa autobusowo-tramwajowa (TAT) z Nowego Dworu do pl. Orląt Lwowskich już otwarta!

