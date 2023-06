Trwa rekrutacja do Służby Więziennej. Sprawdź, dlaczego warto zostać funkcjonariuszem!

Służba Więzienna to trzecia co do wielkości służba mundurowa w Polsce. Niezwykle istotna dla zachowania bezpieczeństwa w kraju, chroniąca społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. W szeregach Służby Więziennej jest już prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Nie oznacza to jednak, że nie ma miejsca dla nowych osób. Wręcz przeciwnie. Prowadzona jest rekrutacja. Jednostki Służby Więziennej na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie poszukują strażników, pielęgniarek, ratowników medycznych, referentów działu kwatermistrzowskiego, księgowych, informatyków oraz wychowawców i psychologów. Jeżeli więc szukasz nowej, godnie opłacalnej i stabilnej pracy, chcesz się rozwijać, to świetnie trafiłeś.

Co oferuje Służba Więzienna funkcjonariuszom?

Służba Więzienna oferuje funkcjonariuszom więcej, niż możesz się tego spodziewać. To przede wszystkim:

stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego;

wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 4 312 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 4 073 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia.

po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej 4 729 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia i 4 435 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia;

możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby; jeżeli się pośpieszysz i przyjdziesz jako dwudziestolatek, to w wieku 45 lat będziesz mógł przejść na zaopatrzenie emerytalne.

dogodny rozkład czasu pracy w systemie 8 lub 12 godzinnym - wielozmianowym;

na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby – 31 dni, po 15 latach służby - 35 dni, po 20 latach - 39 dni urlopu wypoczynkowego.

nagrodę roczną, tzw. trzynastkę w wys. ok. 4 570 zł netto, nagrody uznaniowe, jubileuszowe - pierwsza po 20 latach służby i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy i nie było ich w służbie, a ty ich zastępowałeś, wyróżnienie w formie urlopu;

raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto;

dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 400 zł netto na osobę;

zwrot kosztów dojazdu do służby;

rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę;

prawo do kwatery służbowej lub prawo do lokalu mieszkalnego.

Ponadto po 2 latach służby przechodząc do służby stałej, zyskujesz prawo do uzyskania:

zasiłku na zagospodarowanie w wys. ok. 4 570 zł netto;

pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto;

comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto;

Ponadto możesz otrzymać dodatki za stopień oraz za staż pracy.

Co jeśli zostaniesz dłużej?

dostajesz dodatek 1500 złotych,

jeśli zostaniesz do 28,5 roku służby, to otrzymasz dodatek w kwocie 2500 złotych.

Kto może zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej?

Funkcjonariuszem w Służbie Więziennej może zostać każdy, kto:

ma polskie obywatelstwo,

posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej,

korzysta z pełni praw publicznych,

nie był skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja składa się z trzech etapów:

rozmowa kwalifikacyjna,

testy sprawnościowe,

badania psychologiczne – sprawdzające zdolność psychiczną kandydata do pełnienia służby.

Dokumenty aplikacyjne należy składać za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na wybrany przez siebie adres jednostki:

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu ; ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław; Telefon: 71 32 72 626

; ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław; Telefon: 71 32 72 626 Areszt Śledczy we Wrocławiu ; ul. Świebodzka 1, 50-024 Wrocław; Telefon: 71 32 72 454,554

; ul. Świebodzka 1, 50-024 Wrocław; Telefon: 71 32 72 454,554 Areszt Śledczy w Dzierżoniowie ; ul. Ząbkowicka 53, 58-200 Dzierżoniów; Telefon: 74 83 24 862

; ul. Ząbkowicka 53, 58-200 Dzierżoniów; Telefon: 74 83 24 862 Areszt Śledczy w Jeleniej Górze ; ul. Grottgera 2, 58-500 Jelenia Góra; Telefon: 75 75 40 355

; ul. Grottgera 2, 58-500 Jelenia Góra; Telefon: 75 75 40 355 Areszt Śledczy w Świdnicy ; ul. Trybunalska 16, 58-100 Świdnica; Telefon: 74 85 49 300

; ul. Trybunalska 16, 58-100 Świdnica; Telefon: 74 85 49 300 Zakład Karny w Kłodzku ; ul. Bohaterów Getta 16 57-300 Kłodzko; Telefon: 74 86 51 807

; ul. Bohaterów Getta 16 57-300 Kłodzko; Telefon: 74 86 51 807 Zakład Karny w Strzelinie ; ul. Ząbkowicka 68, 57-100 Strzelin; Telefon: 71 392 75 90 / 71 392 75 98

; ul. Ząbkowicka 68, 57-100 Strzelin; Telefon: 71 392 75 90 / 71 392 75 98 Zakład Karny w Wołowie ; ul. Więzienna 6, 56-100 Wołów; Telefon: 71 37 58 505

; ul. Więzienna 6, 56-100 Wołów; Telefon: 71 37 58 505 Zakład Karny w Zarębie , ul. Leśna 4, 59-800 Lubań; Telefon: 75 72 29 381

, ul. Leśna 4, 59-800 Lubań; Telefon: 75 72 29 381 Zakład Karny w Brzegu , ul. Bolesława Chrobrego, 29, 49-300 Brzeg; Telefon: 77 41 07 403

, ul. Bolesława Chrobrego, 29, 49-300 Brzeg; Telefon: 77 41 07 403 Zakład Karny w Nysie , ul. Kościuszki 4a, 48-300 Nysa; Telefon: 77 434 27 07

, ul. Kościuszki 4a, 48-300 Nysa; Telefon: 77 434 27 07 Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu, ul. Sądowa 2, 45- 033 Opole z dopiskiem „Nabór na stanowisko ………… (wybrane stanowisko) Aresztu Śledczego/Zakładu Karnego" ( wybrana jednostka):

Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej – tel. 77 549 22 16 lub kom. 605-698-586

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu – tel. 71 32 72 668 lub kom. 502-399-976

lub w działach kadrowych poszczególnych jednostek.

Aktualnie poszukiwane są osoby na stanowiska:

Strażnik działu ochrony: wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 4 312 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 4 073 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia.

wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 4 312 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 4 073 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia. Młodszy wychowawca/psycholog działu penitencjarnego: wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 4 964 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 4 639 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia.

wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 4 964 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 4 639 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia. Młodsza pielęgniarka/młodszy ratownik medyczny: wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 4 542 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 4 237 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia.

Więcej informacji na temat rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej: https://sw.gov.pl/rekrutacja lub https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-Inspektorat-Sluzby-Wieziennej-w-Opolu