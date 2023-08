Turysto, podróżuj po Wrocławiu bezpiecznie. Rusza promocja kampanii „Legalna taksówka”

Wrocław to pierwsze w kraju miasto, które na tak szeroką skalę weryfikuje nieuczciwe praktyki taksówkarzy. Dlatego trzy miesiące temu uruchomiono kampanię informacyjno-edukacyjną dla turystów. Dzięki akcji „Legalna taksówka” osoby, które postanowiły spędzić te wakacje we Wrocławiu, będą w stanie rozpoznać legalny, właściwie oznakowany samochód. Kampanię popiera środowisko tzw. tradycyjnych taksówkarzy.

i Autor: materiały prasowe

Zanim wsiądziesz, sprawdź

– Miasto stworzyło specjalne naklejki z kodem QR, które rozdaje taksówkarzom. Te umieszcza się na bocznej szybie od strony pasażera. Kod QR, po zeskanowaniu, przenosi użytkownika do wspomnianej bazy legalnych taksówek. Każdą taksówkę można weryfikować po tablicy rejestracyjnej lub numerze bocznym – wyjaśnia Paulina Tyniec-Piszcz, pomysłodawczyni programu i dyrektor Wydziału Transportu w magistracie. We Wrocławiu funkcjonuje 7568 licencjonowanych taksówek - aż 3761 kierowców taxi odebrało już naklejki. Od połowy marca bazę odwiedziło prawie 20 tys. osób.

i Autor: materiały prasowe

Bezpieczni podczas pobytu i zwiedzania

Kampania „Legalna taksówka” weszła w drugą fazę, tym razem skupia się na turystach. Wrocław to miasto przygody, kochają je turyści, którzy licznie odwiedzają stolicę Dolnego Śląska – w ub. r. było to 6 mln osób! Jak podkreśla Radosław Michalski, dyrektor Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego, prawie 2 mln osób odwiedzających Wrocław jest zza granicy – to ważne, by czuli się tu bezpiecznie.

Radosław Michalski liczy tu na wsparcie branży turystycznej (hotelarzy, restauratorów, przewodników miejskich). Aleksander Łoś, zastępca dyrektora Wydziału Transportu informuje, że o kampanii turyści dowiedzą się na lotnisku i dworcu kolejowym, a także w ZOO, Kolejkowie, Aquaparku, Hali Stulecia, Hydropolis oraz z ekranów LCD w pojazdach MPK.

Materiał sponsorowany