Starszy pan odebrał telefon. To byl błąd. Senior stracił oszczędności całego życia!

- Nie możemy konkurować z Wrocławiem pod względem liczby szkół i wyboru kierunków kształcenia, ale niezaprzeczalnym atutem naszych szkół są niszowe kierunki nauczania, nowoczesna baza dydaktyczna oraz niepowtarzalny klimat do nauki w bezpośrednim kontakcie z naturą. Siedzibą szkoły w Krzyżowicach jest zabytkowy neobarokowy pałac z XVIII wieku, otoczony parkiem, a szkoła w Sobótce leży u podnóża góry Ślęży. To walory gwarantujące, że nauka stanie się przyjemnością – mówi starosta wrocławski Roman Potocki.

W skład Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach wchodzą technikum, liceum ogólnokształcące, branżowa szkoła I stopnia oraz internat dla 160 uczniów. Wizytówką szkoły jest bardzo dobrze rozbudowane zaplecze dydaktyczne w postaci m.in. stajni dla koni (obecnie szkoła posiada 11 koni) nowoczesnego padoku, krytej ujeżdżalni, laboratorium i gabinetu zabiegowego dla małych zwierząt, bogatego parku maszynowego, bazy hotelarsko-restauracyjnej oraz wiele innych. Do dyspozycji uczniów są nowoczesne pracownie komputerowe, przestronna sala gimnastyczna, wielofunkcyjne boisko, biblioteka oraz internat z wydzieloną strefą relaksu.

i Autor: materiały prasowe Tutaj nauka będzie przyjemnością! Ósmoklasisto, wyjątkowe szkoły czekają na Ciebie

Praktyki zagraniczne

Jednym z atutów szkoły jest udział w projektach unijnych umożliwiających zdobywanie nowych kwalifikacji oraz praktyki zawodowe realizowane w ramach mobilności zagranicznych.

Praktyki te zwiększają szanse uczniów na rynku pracy, uczą współpracy i umiejętnego poruszania się po rynku międzynarodowym. Dzięki projektom w ramach Erasmus+ uczniowie mogli szlifować umiejętności zawodowe we Włoszech i w Hiszpanii podczas 4-tygodniowego stażu. W PZS Nr 1 realizowane były również projekty „Krzyżowice – szkoła zawodowców” oraz „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów” mające na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli.

i Autor: materiały prasowe Tutaj nauka będzie przyjemnością! Ósmoklasisto, wyjątkowe szkoły czekają na Ciebie

Jakie zawody można zdobyć?

Szkoła kształci w zawodach technik: weterynarii, hodowca koni, logistyk, hotelarz, rolnik, geodeta czy architekt krajobrazu, w klasie humanistyczno-językowej w liceum, a w branżowej szkole I stopnia w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, kierowca-mechanik, sprzedawca, fryzjer, kucharz, piekarz oraz magazynier-logistyk (zawód realizowany we współpracy z Leroy Merlin).

- Sfera edukacyjna jest jednym z najważniejszych kierunków działań powiatu. W ciągu ostatnich lat przeznaczyliśmy kilka milionów złotych na remonty placówek oświatowych. W tym czasie doposażyliśmy szkoły w nowoczesne materiały i sprzęt dydaktyczny – dodaje starosta Roman Potocki.

i Autor: materiały prasowe Tutaj nauka będzie przyjemnością! Ósmoklasisto, wyjątkowe szkoły czekają na Ciebie

Dni otwarte. Zobacz, jak wygląda szkoła

22 kwietnia (sobota) PZS Nr 1 organizuje dni otwarte. W programie znajdziemy różnego rodzaju gry tematyczne oraz quizy m.in. „Wędrówka palcem po mapie” czy „Potyczki językowe”. Udostępniona zostanie możliwość przejażdżki ciągnikiem John Deere oraz bryczką. W programie są także wydruki na drukarce 3D, eksperymenty chemiczne i fizyczne, prezentacja fantomu krowy i programu Corinth oraz występ artystyczny teatru ognia grupy „Fire Mime”.

i Autor: materiały prasowe Tutaj nauka będzie przyjemnością! Ósmoklasisto, wyjątkowe szkoły czekają na Ciebie

Indywidualne podejście do ucznia

Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce położony jest w sąsiedztwie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Atutem szkoły są mało liczne klasy, co przekłada się na indywidualne podejście do ucznia. Szkoła prowadzi rekrutację do liceum ogólnokształcącego (klasa krajoznawczo-lingwistyczna) i technikum (technik informatyk oraz technik organizacji turystyki).

Do sukcesu placówki oprócz dobrego przygotowania uczniów w zakresie dydaktycznym, przyczynia się profesjonalna organizacja praktyk zawodowych, współpraca naukowa z Uniwersytetem Ekonomicznym i Wyższą Szkołą Handlową oraz Politechniką Łódzką.

Wyjazdy zagraniczne

Co roku magnesem przyciągającym uczniów do szkoły jest możliwość udziału w zagranicznych projektach edukacyjnych. Dzięki nim mogą stale poszerzać horyzonty myślowe, uczyć się tolerancji i poszanowania odmienności kultur oraz w praktyce rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne (w językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim). Wśród projektów wymienić można m.in.: „Równe szanse we wspólnej Europie” – projekt realizowany na zasadach wymiany międzynarodowej młodzieży, w tym z terenu Niemiec.

i Autor: materiały prasowe Tutaj nauka będzie przyjemnością! Ósmoklasisto, wyjątkowe szkoły czekają na Ciebie

Szczegółowe informacje o szkołach:

PZS 1 w Krzyżowicach

nr tel. 71 311 84 79

www.pzs-krzyzowice.wroc.pl

mail: sekretariat@pzs-krzyzowice.wroc.pl

PZS 3 w Sobótce

nr tel. 71 316 23 00

www.pzs3.pl

mail: licsob@wp.pl

i Autor: materiały prasowe Tutaj nauka będzie przyjemnością! Ósmoklasisto, wyjątkowe szkoły czekają na Ciebie

Artykuł Sponsorowany