Uczta dla zwycięzcy! Wystawiona przez Halę Stulecia aukcja dla WOŚP to marzenie smakoszy

Wielkie przerażenie we Wrocławiu

Planujesz wziąć udział w licytacji i w ten sposób wspomóc WOŚP?

Ta aukcja jest dla Ciebie. Do wygrania jest voucher na sześciodaniową kolację degustacyjną dla dwóch osób w Restauracji Tarasowa we Wrocławiu. Zestaw dla jednej osoby zawiera 6 dań degustacyjnych, będących propozycją szefa kuchni wraz z doborem win i alkoholi. Wystawna kolacja połączona jest z indywidualnym zwiedzaniem Hali Stulecia w towarzystwie przewodnika. Zwycięzca nie musi się spieszyć, bo voucher jest ważny aż do 30 grudnia 2024 roku. Jednak z uwagi na odbywające się w kompleksie wydarzenia, wymagany jest wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu zwiedzania i rezerwacji stolika w Restauracji Tarasowa.

i Autor: materiały prasowe

Jest o co walczyć. Restauracja Tarasowa znajduje się w historycznym kompleksie Hali Stulecia, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Menu restauracji tworzy Katarzyna Daniłowicz, zwyciężczyni polskiej edycji Top Chef. Karta dań to nowoczesna propozycja smaków inspirowanych przepisami przedwojennego Wrocławia, opartych na sezonowych i lokalnych produktach. Elementu regionalności nie brakuje również w karcie barowej, pełnej polskich alkoholi, wrocławskich, rzemieślniczych piw, dolnośląskich win oraz autorskich koktajli.

i Autor: materiały prasowe

Artykuł Sponsorowany