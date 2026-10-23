W tym mieście padła główna wygrana w Lotto. Na taką kwotę trzeba pracować ponad 200 lat!

Wyniki losowania Lotto z 22 października

Podczas czwartkowego losowania Lotto, 22 października, maszyna losująca wskazała następujące liczby: 8, 17, 22, 36, 45, 49.

Okazało się, że dokładnie taki zestaw liczb przyniósł komuś niewyobrażalne bogactwo. Z racji braku „szóstki” w kilku poprzednich losowaniach, pula na główne wygrane urosła do niebotycznej kwoty ponad 20 milionów złotych. Tym razem jednak komuś udało się rozbić kumulację i zgarnąć całą stawkę.

Gdzie w Polsce padła wygrana w Lotto?

Szczęśliwiec wysłał swój kupon w kolekturze zlokalizowanej przy ulicy Pocztowej w Dzierżoniowie. To jedyne miejsce w kraju, gdzie padła wyczekiwana „szóstka”, warta dokładnie 20 337 197,00 zł.

Trzeba jednak zaznaczyć, że zgodnie z polskim prawem, od każdej wygranej powyżej 2280 zł potrącany jest podatek w wysokości 10 procent. Zwycięzca z Dzierżoniowa otrzyma zatem na swoje konto sumę nieco uszczuploną w stosunku do kwoty podanej przez Totalizator Sportowy.

Co można kupić za 20 milionów złotych?

Zastrzyk gotówki w wysokości 20 milionów złotych to dla wielu niewyobrażalne pieniądze, które dają wręcz nieskończone pole manewru. Dzięki takiej kwocie szczęśliwiec z Dzierżoniowa może między innymi:

zainwestować w kilka luksusowych mieszkań w największych aglomeracjach w Polsce,

postawić okazały dom z basenem na dużej posiadłości,

kupić kilka ekskluzywnych aut,

latać po całym świecie tylko w pierwszej klasie,

ustawić siebie i swoją rodzinę na długie lata.

Taka wygrana to także szansa na rzucenie dotychczasowej pracy i pełne oddanie się pasjom i marzeniom, na które wcześniej brakowało funduszy.

Jak długo trzeba pracować na taką fortunę?

Wygrana z Dzierżoniowa jawi się jako jeszcze bardziej potężna, gdy zestawimy ją z zarobkami szarego Kowalskiego. Polak zarabiający w granicach 8 tysięcy złotych brutto miesięcznie musiałby pracować na taką kwotę ponad 200 lat.

Taki przykład uświadamia, jak ogromnym uśmiechem losu jest trafienie „szóstki” podczas wielkiej kumulacji.

Jak się gra w Lotto?

Gra Lotto od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród Polaków. Reguły są bardzo proste:

trzeba wytypować 6 liczb z puli 49,

kupon można posłać w punkcie sprzedaży, poprzez stronę internetową lub za pomocą aplikacji na smartfona,

kwota wygranej zależy od tego, ile liczb uda się trafić i jak duża jest w danym momencie pula nagród,

najwyższa wygrana („szóstka”) trafia do osoby, która skreśli wszystkie wylosowane liczby.

Jeśli w konkretnym losowaniu nie padnie najwyższa wygrana, pieniądze powiększają stawkę w kolejnym losowaniu – tak właśnie powstaje kumulacja.

Kiedy następne losowanie Lotto?

Mimo że najnowsza wielka kumulacja w Lotto znalazła już swojego zwycięzcę, fani loterii nie muszą długo czekać na następną sposobność do wzbogacenia się. Najbliższe losowanie odbędzie się już w sobotę, 24 października. Do wygrania będą minimum 3 miliony złotych.

Dla kogoś ta nagroda może okazać się przepustką do zostania kolejnym polskim milionerem.

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