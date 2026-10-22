Pogoda we Wrocławiu: 23-25 października

Początek weekendu we Wrocławiu zapowiada się całkiem spokojnie, jednak prognozy nie pozostawiają złudzeń – im bliżej jego końca, tym aura będzie stawała się mniej przyjemna. Piątek będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem, ale już od soboty temperatura zacznie spadać. Niedziela przyniesie ze sobą nie tylko chłód, ale również deszcz i odczuwalnie silniejszy wiatr.

Piątek z najwyższą temperaturą

Weekend rozpocznie się pogodą, która może zachęcić do spędzania czasu na zewnątrz. W piątek termometry we Wrocławiu w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 15 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około 6°C. Tego dnia nie należy spodziewać się opadów deszczu. Niebo będzie w znacznym stopniu zachmurzone, a wiatr powieje z prędkością nieprzekraczającą 3 m/s.

Sobota przyniesie pierwsze zmiany

Drugi dzień weekendu to początek zapowiadanego ochłodzenia. W sobotę temperatura maksymalna we Wrocławiu wyniesie już tylko około 12°C, będzie więc o kilka stopni chłodniej niż w piątek. Minimalna temperatura w nocy utrzyma się na podobnym poziomie, około 6 stopni. Na niebie nadal dominować będą chmury, a dodatkowo mogą pojawić się symboliczne opady deszczu. Wiatr nieznacznie przybierze na sile, osiągając prędkość około 3 m/s.

Wyraźne pogorszenie pogody w niedzielę

Niedziela we Wrocławiu upłynie pod znakiem zdecydowanego pogorszenia aury. Będzie to najzimniejszy i najbardziej deszczowy dzień weekendu. Temperatura maksymalna spadnie poniżej 10 stopni Celsjusza, a w nocy słupki rtęci pokażą około 5°C. Prognozowane są intensywne opady deszczu, które mogą być momentami uciążliwe. Do tego znacznie wzrośnie prędkość wiatru – powieje z siłą około 5 m/s, co dodatkowo obniży odczuwalną temperaturę.

Jak spędzić ten weekend we Wrocławiu?

Prognoza pogody wyraźnie sugeruje, by aktywności na świeżym powietrzu zaplanować na piątek, kiedy aura będzie najbardziej sprzyjająca. Sobota również może nadawać się na spacer, choć warto być przygotowanym na nieco niższe temperatury i możliwość wystąpienia niewielkich opadów. Niedziela to z kolei dzień, w którym plany lepiej przenieść pod dach. Deszczowa i wietrzna pogoda skutecznie zniechęci do przebywania na zewnątrz.

Dane pogodowe: OpenWeather