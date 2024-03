Wiosna przyniesie mnóstwo atrakcji. Gwiazdy w Hali Stulecia

Jak co roku mieszkańcy Wrocławia już w czasie pierwszych ciepłych dni tłumnie ruszyli na Pergolę. Nikogo nie trzeba przekonywać, że jest ona miejscem stworzonym do spacerowania, ale także okazją, by wpaść z najbliższymi na coś pysznego do Restauracji Tarasowej lub Bistro.

Jednak kompleks Hali Stulecia to przede wszystkim wydarzenia, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Liczne koncerty, kabarety, festiwale, targi a także sport. Zobacz co przygotował zespół Hali Stulecia na najbliższe tygodnie

03.03.2024 / 20.00 Agnieszka Chylińska | Kiedyś do Ciebie wrócę

08.03.2024 / 18.00 Nosowska, Król i Miuosh | WrocLove Fest | Dzień Kobiet

09.03.2024 / 20.00 Mrozu | Wszystko było po coś

10.03.2024 / 19.00 Piotr Nalepa Breakout Tour Symfonicznie

13.03.2024 / 20.00 David Garrett

16 - 17.03.2024 Wrocław Motorcycle Show

i Autor: materiały prasowe

21.03.2024 / 10.00 11. Wrocławski Bieg Sponsorowany

22.03.2024 / 20.00 Polska Noc Kabaretowa 2024

23.03.2024 / 19.00 Piotr Rubik | Niech mówią, że to nie jest miłość

23 - 24.03.2024 Giełda Staroci

03.04.2024 / 17:00 i 20.00 Wspólnota mieszkaniowa | Och Teatr

06.04.2024 / 17:00 i 20.00 Tre Voci | Największe polskie przeboje wszechczasów

13.04.2024 / 18.30 Bajm 45 Tour

21.04.2024 Bajkowa Sanah | Dansing

i Autor: materiały prasowe

21.04.2024 / 12.00 Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si

25.04.2024 / 19.00 The Harlem Globetrotters

01 - 03.05.2024 3-majówka: KSU, KULT, KARAŚ/ROGUCKI, ØRGANEK, DUB FX, ME AND THAT MAN, HAPPYSAD, CZESŁAW ŚPIEWA oraz PRO8L3M

18 - 19.05.2024 Giełda Staroci

24.05.2024 / 19.30 Langusta na Palmie | Tchnienia

24.05.2024 / 20.00 Jazz przy świecach: Frank Sinatra

01.06.2024 / 14.30 i 17:30 Akademia Pana Kleksa na żywo

07 i 08.06.2024 / 18.00 Taco Hemingway | 1-800-TOUR

15.06.2024 / 20.00 Wrocław Stand-up Festival™ 2024

