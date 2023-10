Wkrótce lokatorzy wprowadzą się do mieszkań w Leśnicy IX

Leśnica IX to 12 budynków, w których powstało 301 mieszkań. Każdy budynek ma własną instalację fotowoltaiczną, dzięki której koszty energii elektrycznej będą niższe. Na zmotoryzowanych mieszkańców czeka blisko 380 miejsc parkingowych. Natomiast dla dzieci przygotowano bezpieczny plac zabaw. Wszystko to będzie otoczone bujną zielenią, bo na terenie osiedla nasadzono mnóstwo drzew i krzewów, a tuż obok znajduje się piękny Las Mokrzański i Park Leśnicki.

Dobra lokalizacja

Warto podkreślić, że niedaleko osiedla Leśnica IX znajduje się pętla autobusowo-tramwajowa, co na pewno ułatwi życie mieszkańcom - pasażerom komunikacji zbiorowej Wrocławia. Natomiast kierowcy dojadą wygodnie na osiedle dzięki poszerzonej ul. Kosmonautów, której przebudowa ma się zakończyć w październiku br. Za kilka miesięcy zakończy się też gruntowny remont ul. Dolnobrzeskiej, która stanowi główny dojazd do Leśnicy IX. Z nowego osiedla blisko będzie też do drogi wylotowej w kierunku Środy Śląskiej, a także do obwodnicy Leśnicy, która omijając centrum miasta, prowadzi m.in. na południe Wrocławia. Nowe osiedle TBS Wrocław na pewno będzie świetnym, dobrze skomunikowanym miejscem do życia.

Niebawem kolejny nabór

Wrześniowy nabór mieszkańców osiedla Leśnica IX zakończył się, a obecnie trwa sprawdzanie wniosków złożonych przez najemców. Niewykluczone, że wkrótce zostanie ogłoszony kolejny nabór mieszkańców nowego osiedla TBS Wrocław. Do wynajęcia już niedługo mogą być mieszkania o metrażu od ok. 49 mkw. do ok. 52 mkw. Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta TBS Wrocław: mailowo (bok@tbs-wroclaw.com.pl) lub telefonicznie pod numerem (71) 325 28 95. Możesz np. zostawić swój adres mailowy, aby w przyszłości od razu otrzymać informację o rozpoczęciu kolejnego naboru mieszkańców osiedla Leśnica IX.

