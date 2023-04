Wrocław i Cheongju stały się miastami partnerskimi [ZDJĘCIA]

– Fakty są niepodważalne: w czasie swojej działalności na Dolnym Śląsku pochodzące z Cheongju LG Energy Solution Wrocław stworzyło pierwsze, a zarazem największe centrum produkcji baterii do samochodów elektrycznych w Europie. Zaowocowało to wprowadzeniem najnowocześniejszej technologii i przyciągnięciem wielu innych inwestycji do Wrocławia – mówił prezydent Jacek Sutryk.

Współpraca trampoliną do rozwoju

Stolica woj. dolnośląskiego posiada partnerstwa m.in. z Dreznem, Wiesbaden, Oxfordem, Batumi czy Kijowem. Teraz do tego grona dołączył Cheongju - dynamiczny ośrodek gospodarczo-przemysłowy. Działa w nim ok. 60 tys. firm z różnych branży: przemysłu farmaceutycznego, maszynowego, smart IT, biotechnologii, transportu i energetyki. Jak zaznaczył prezydent Jacek Sutryk, dzięki współpracy polsko-południowokoreańskiej, rocznie we Wrocławiu produkowanych jest 700 tys. baterii do aut elektrycznych, a docelowo ma to być 1 mln. Ponadto w ub.r. za sprawą LG Energy Solution Wrocław w Biskupicach Podgórnych powstało publiczne przedszkole dla 240 dzieci z Wrocławia i okolic.

Kolejne projekty

Jeszcze przed podpisaniem umowy z Koreą Południową, trwały rozmowy dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej na potrzeby fabryki LG Chem pochodzącej z Cheongju. W 2019 r. Wrocław i Kobierzyce podpisały porozumienie, na mocy którego powstaje wodociąg o średnicy 500 mm. Po stronie Wrocławia będzie miał ponad 2 km długości. Dzięki temu zostanie dokończony rurociąg przebiegający od ul. Kobierzyckiej do ul. Ołtaszyńskiej (tzw. magistrala południowa miasta).

Studiuj koreanistykę we Wrocławiu

Osoby, które chciałyby uczyć się języka, zgłębić kulturę i zwyczaje Korei Południowej – od 2019 r. mają taką możliwość. Na Uniwersytecie Wrocławskim, w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, można studiować koreanistykę. Kierunek cieszy się dużym zainteresowaniem, na 1 miejsce przypada ponad 13 chętnych!

Artykuł sponsorowany