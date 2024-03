Wrocław miasto przygody – miasto czeka na turystów. Spot nagrodzony na prestiżowym festiwalu!

Kampanię „Wrocław miastem przygody” zainicjował w maju 2023 r. specjalny spot, w którym wzięli udział m.in. jedna z najwybitniejszych postaci polskiego kina i teatru – Daniel Olbrychski oraz wspaniali aktorzy młodszego pokolenia: Marianna Zydek i Piotr Nerlewski.

Jaki był pomysł na kampanię? Opowieść o historii niezwykłego skarbu i jego losach. W latach 30-tych XII wieku dzisiejsze osiedle Ołbin było wsią. I właśnie tam powstało niezwykłe opactwo benedyktynów. Po kilkuset latach istnienia, w obawie przed najazdem Turków, rozebrano je, a fragmenty architektury, kolumny i rzeźby wmurowano w istniejące do dziś budynki we Wrocławiu. Ówczesne Opactwo Ołbińskie było w swoim czasie czymś niespotykanym w tej części Europy. To, co dziś z niego zostało, już zasługuje na miano skarbu. Równocześnie krąży legenda, że w grobie Piotra Włostowica złożonym w opactwie był skarb. A to wszystko sprawia, że Wrocław jest miastem wartym odkrycia.

Spot był pokazywany na 170 ekranach kin w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Gdańsku i Szczecinie. Towarzyszyła mu kampania outdoorowa. Kampania jest kontynuowana, ale w tym roku trafi również za granicę. Miasto przygotowało spoty dystrybuowane z dubbingiem w języku angielskim, niemieckim, czeskim i hiszpańskim.

- Bez wątpienia Wrocław jest jedną z najsilniejszych marek turystycznych w Polsce - ta nagroda i niemal 6 mln turystów rocznie to potwierdzają – mówił po odebraniu nagrody Alfred Wagner, wicedyrektor Wydziału Promocji Miasta i Turystyki UM Wrocławia.

Artykuł sponsorowany