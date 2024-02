i Autor: Shutterstock

Nasze miasto zwyciężyło w prestiżowym rankingu

Wrocław najlepszym miejscem do życia

15:59

My to wiemy od dawna, a mieszkańcy Europy, którzy jeszcze nie byli o tym przekonani, właśnie dostali dowód: w międzynarodowym rankingu Wrocław został uznany za najbardziej przyjazną lokalizację dla biznesu, z największym potencjałem ludzkim i jako najlepsze miejsce do życia wśród miast średniej wielkości. Ranking jest co roku opracowywany przez fDi Inteligence, czyli opiniotwórcze pismo z grupy Financial Times.