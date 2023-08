Wrocław nie przespał ulew. Ogrody deszczowe, niecki, rozszczelnienia

Szczęka opadła nam do samej ziemi, gdy zobaczyliśmy, co jest na polskich monetach. Złota reguła!

Co trzeba zrobić?

Także wrocławianie aktywnie uczestniczą w zazielenianiu miasta. Dzięki Wrocławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu zrealizowano „Zielone Nadodrze”, czyli zazielenienie ul. Władysława Łokietka i Bolesława Chrobrego. Coraz więcej jest systemów do gromadzenia wody opadowej.

Zielono-błękitna infrastruktura

Stolica Dolnego Śląska od lat przeciwdziała zjawisku miejskiej wyspy ciepła, a przykłady można mnożyć. Są to m.in. rozszczelnienia betonowych nawierzchni i nasadzenia (skwer Wrocławianek, ulice: Barlickiego i Pestalozziego, Oławska, na rogu Cybulskiego i Strażniczej). Aż w 7 miejscach w centrum Wrocławia pojawiły się: nowe nasadzenia (ul. Daszyńskiego, ołbińskie podwórka) i ogrody społeczne, a także beczki na deszczówkę, ogrody deszczowe (pl. Orląt Lwowskich, park Lesława Węgrzynowskiego) i niecki retencyjne. Są to elementy m.in. budowy Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Suwalskiej i żłobków przy ul. Sołtysowickiej czy Sygnałowej.– Dzięki tym rozwiązaniom ograniczaliśmy spływ wody do kanalizacji, zagospodarowaliśmy wody opadowe i zwiększyliśmy możliwości naturalnej retencji w glebie – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektorka Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Deszczówka z dachu UM

Także z dachu gmachu wrocławskiego Urzędu Miejskiego i pobliskich budynków łapana jest woda opadowa. Na uwagę zasługuje demonstrator na dziedzińcu UM (między ul. Bogusławskiego a Świdnicką). To instalacja, która pobiera wodę z dachu budynku i służy do podlewania pobliskiego terenu zielonego.

Kolejne zielone inwestycje

Przeszło 63 tys. roślin (drzewa, byliny, paprocie, trawy, rośliny cebulowe i pnącza) pojawi się na pl. Nowy Targ. Do zazielenienia placu konieczna jest częściowa rozbiórka nawierzchni. W mieście zazieleniły się główne arterie – tylko w tym roku posadzono ponad 900 drzew wzdłuż ulic: Legnickiej i Lotniczej. Ok. 600 drzew zostanie nasadzonych na al. Armii Krajowej, a w centrum zazieleni się ul. Ruska i ul. Szewska.