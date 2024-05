Wrocław: Ugaś pragnienie wodą ze zdroju

Okradł furgonetkę z wielkimi pieniędzmi! To miał być skok idealny, zdradził go jeden szczegół

We Wrocławiu można korzystać z wody w zdrojach ulicznych. Urządzenia z bezpłatną kranówką znajdują się w miejscach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców i turystów. Świeża i chłodna woda ze zdrojów świetnie gasi pragnienie.

Wygodne i łatwo dostępne zdroje wodne zostały skonstruowane w taki sposób, aby mógł korzystać z nich każdy. Wody można napić się bezpośrednio z urządzeń. Ich konstrukcja daje komfort użytkowania seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Wodę można także nalać bezpośrednio do bidonu, dlatego podczas podróży po Wrocławiu warto mieć przy sobie butelkę wielokrotnego użytku.

Poidło ma także osobną misę, która – specjalnie z myślą o czworonogach – została umieszczona na odpowiedniej wysokości.

Woda dostarczana do zdrojów ulicznych to ta sama, która płynie w miejskiej sieci wodociągowej i trafia do kranów mieszkańców Wrocławia. Jest uzdatniona, przefiltrowana i przebadana, dlatego nadaje się bezpośrednio do picia.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji każdego roku pobiera 10 tys. prób wody i wykonuje 100 tys. analiz. Akredytowane laboratorium MPWiK bada wodę średnio co 5 minut. Woda jest również kontrolowana przez Sanepid i spełnia wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Komisji Europejskiej.

Przed każdym nowym sezonem zdroje są przygotowywane i czyszczone, a MPWiK przeprowadza też badania bakteriologiczne wody.

W najgorętsze dni lata, gdy temperatura na zewnątrz przekracza 30 st. C, MPWiK zapewnia także ochłodę na Rynku, gdzie umieszczono dwie kurtyny wodne w kształcie krasnali. Urządzenia zraszają przechodniów orzeźwiającą mgiełką. Są uruchamiane w czasie dużych upałów, które mogą powodować omdlenia i inne negatywne skutki zdrowotne.

Kurtyny wodne są uruchamiane i wyłączane przez brygady techniczne MPWiK. W sytuacji usuwania awarii przez pracowników wrocławskich wodociągów, czas dojazdu do kurtyn może wynieść parę godzin, a czasem – w przypadku dużych awarii – może być nawet niemożliwy. Priorytetem jest wtedy jak najszybsze usunięcie awarii i przywrócenie dostaw wody. Dlatego czasem wodne krasnale mogą zostać nieuruchomione, pomimo wysokiej temperatury lub wyłączone z opóźnieniem mimo zmiany pogody.

