Wrocław w europejskim projekcie NEEST. Po co skanuje się budynki na Przedmieściu Oławskim

Reprezentatywne w skali miasta i kraju budynki są skanowane laserowo. Na podstawie uzyskanych danych tworzone są wirtualne modele 3D. Przy użyciu nowoczesnych technologii można testować w nich różne rozwiązania mające na celu ograniczenie zużycia energii i ciepła. Większa efektywność energetyczna budynku to niższe rachunki dla mieszkańców. Obecnie takiemu skanowaniu poddano budynki na Przedmieściu Oławskim.

Cel: transformacja energetyczna budynków

W programie uczestniczy Wrocław, Kraków, Łódź, Rzeszów, Warszawa i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Każde miasto wybrało obszary o złożonej strukturze architektonicznej i własnościowej. Dla tych obiektów, dzięki nieinwazyjnej metodzie skanowania, powstaną gotowe modele transformacji energetycznej budynków (w tym zmiany prawne) i rewitalizacji obszarów znajdujących się między nimi. z których będą mogły czerpać inne miasta, także europejskie. W efekcie powstają też modele finansowania i rekomendacje polityczne w regionie i kraju.

i Autor: mat. prasowe Wrocław w europejskim projekcie NEEST

Przedmieście Oławskie pod lupą

Obecnie trwa tworzenie modelu 3D zabudowy na obszarze między ul. Traugutta, Prądzyńskiego, Kościuszki, Komuny Paryskiej i Więckowskiego. Wybrano go do pilotażu z powodu zróżnicowanego tereny i architektury (XX-wieczne kamienice, budynki wielorodzinne, infrastruktura publiczna). W przygotowaniu rozwiązań pod uwagę wzięty zostanie głos mieszkańców skanowanych obszarów (wiosenne ankiety), zarządców budynków i grup interesariuszy (podczas tegorocznych warsztatów).

O projekcie NEEST

Projekt NEEST ma potrwać do 2025 r. i pomóc m.in. w realizacji unijnego celu, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych o min. 55 proc. do 2030 r. Jest całkowicie finansowany w ramach programu unijnego na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020. Jego budżet to ok. 1,5 mln euro. Jak wskazuje Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektorka Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w UM Wrocławia, wypracowane w ramach projektu rozwiązania mogą wpłynąć na likwidację barier w realizacji transformacji klimatycznej (m.in. braku funduszy i opłacalnych mechanizmów finansowych). Dodaje, że w przyszłości zarządcy i właściciele budynków będą mogli ubiegać się o wsparcie m.in. finansowe w programach inwestycyjnych.

