Letni wypoczynek przewiduje ponad 30 wrocławskich szkół. Półkolonie organizowane są przeważnie w ostatnim tygodniu czerwca i na początku lipca, w podziale na tygodniowe turnusy. Każda szkoła ma swój plan półkolonii. W ofercie są zajęcia sportowe, artystyczne, szachowe, muzyczne. Zapisy bezpośrednio w szkołach. Koszt tygodniowego turnusu szkolnej półkolonii (w zależności od placówki) wynosi od 100 do 300 zł plus posiłki.

Na letnie zajęcia zapraszają także wszystkie wrocławskie Młodzieżowe Domy Kultury. Zapisy prowadzą bezpośrednio MDK.

Sportowo i aktywnie

Jak co roku sportowe półkolonie przygotowało Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan: pływacko-rolkarskie (ul. Wejherowska 34), tenisowo-rolkarskie (ul. Spiska 1), piłkarsko-sportowe (ul. Lubińska 53 i ul. Krajewskiego 2) i sportowe (ul. Hallera 81). Turnusy (dla dzieci od 6 do 14 lat) rozpoczynają się pod koniec czerwca i potrwają do końca sierpnia (od godz. 7.30 do godz. 16.30). Kosztują od 809 zł do 849 zł. Więcej informacji na stronie www.spartan.wroc.pl

Wrocław: Zapisy na półkolonie już ruszyły

AquaWakacje przy ul. Borowskiej

AquaWakacje to półkolonie dla dzieci w wieku 7-12 lat pod opieką profesjonalnych animatorów oraz ratowników. Każdy dzień tygodnia jest z innym motywem przewodnim (m.in. wioska indiańska, wycieczka na Hawaje, tajemnice podwodnego świata, piraci atakują). Wodne półkolonie startują 24 czerwca. Potrwają przez całe wakacje, od godziny 7.30 do 17 przez 5 dni w tygodniu. Można zapisywać się na dowolną liczbę dni (niekoniecznie na cały turnus). Cena 5-dniowego turnusu to 999 zł. Za jeden dzień 299 zł. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl

Wakacje na MAXA w Hali Stulecia

Trwają też zapisy we wrocławskiej Hali Stulecia, w której dzieci (6-13 lat) przeżyją niezapomniane przygody. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17. W planach m.in. projektowanie budowanie własnego miasta. Będą także zajęcia z motywem przewodnim pirackiej wyprawy statkiem czy egzotycznej wyprawy do Meksyku. Wszystko w formie warsztatów z aktywnymi zabawami na świeżym powietrzu. Tygodniowy turnus wraz z wyżywieniem kosztuje 920 zł. Więcej informacji i zapisy na www.halastulecia.pl/edukacja/polkolonie/

Półkolonie jeździeckie na Partynicach

Codzienne jazdy konne, zajęcia w stajni, nauka pielęgnacji koni – to wakacje jeździeckie na wrocławskich Partynicach. Organizatorzy letnich półkolonii przygotowali łącznie 10 turnusów. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Bliższe informacje na www.torpartynice.pl

