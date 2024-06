Wrocławskie Potańcówki. Od kadryle do salsy

Córka księdza z Dolnego Śląska zabrała głos! Chciała usunięcia go z Kościoła. Zaskakujący powód

Letnie potańcówki nie wychodzą z mody. Wręcz przeciwnie – przeżywają prawdziwe oblężenie. Podobnie jak w okresie międzywojnia, a później w czasach PRL tak właśnie bawili się ludzie. Potańcówki odbywały się nie tylko w restauracjach specjalizujących się dancingach, ale także w parkach czy na plażach. Dziś potańcówki są doskonałą alternatywą dla ciasnych klubów, a poza tym jedną z niewielu okazji, by tańczyć walca, tango, swinga, czy salsę, oczywiście w parze. Gdzie we Wrocławiu można potańczyć?

Potańcówka w Ossolineum

Otworzy tegoroczny sezon. Na Wrocławskiej Potańcówce na Dziedzińcu Ossolineum spotkamy się 8 czerwca (godz. 17-22). Będziemy nie tylko wspólnie się bawić, ale również potańcówka uświetni 200. rocznicę założenia Muzeum Książąt Lubomirskich. Czeka nas muzyczna i taneczna podróż przez stulecia: od XIX-wiecznego kadryla, przez roztańczone lata 20. i 30. XX wieku, po najnowsze hity, które rozpalają parkiety.

To wspólna inicjatywa, na którą zapraszają Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Ossolineum i Muzeum Książąt Lubomirskich -oddział Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

i Autor: materiały prasowe Wrocławskie Potańcówki

Potańcówki na pl. Wolności

To bardzo popularne imprezy „pod chmurką”. W sezonach 2022 i 2023 w 10 potańcówkach na pl. Wolności wzięło udział około 30 tys. osób! Dancingowe klimaty na pl. Wolności powrócą już 22 czerwca. To termin bliski Świętu Wrocławia, co podkreśla też temat zabawy – „Domówka pod gwiazdami”. Spodziewać się można dużo tanecznych hitów oraz dobrej zabawy. Znane są już terminy i tematy wszystkich planowanych potańcówek:

6 lipca – Wrocławska Potańcówka – gorące Latino,

20 lipca – Wrocławska Potańcówka – muzyka filmowa,

3 sierpnia – Wrocławska Potańcówka – weselne klimaty,

24 sierpnia – Wrocławska Potańcówka – w rytmie disco,

7 września – Wrocławska Potańcówka – niech żyje bal!

Wszystkie potańcówki odbędą się pod Narodowym Forum Muzyki. Tańczymy od 18.00 do 23.00.

Nie potrzebujesz biletu!

Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Na każdej potańcówce będzie strefa dla osób ze specjalnymi potrzebami, foodtrucki i strefa chill oraz stoisko #Pij-Kranówkę z bezpłatną wodą z dodatkiem owoców. Organizatorem potańcówek jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

i Autor: materiały prasowe Wrocławskie Potańcówki. Od kadryle do salsy

Artykuł Sponsorowany