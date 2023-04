WROśnij we WROcław - przed nami finał akcji

Wrośnij we Wrocław to inicjatywa Zarządu Zieleni Miejskiej i Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, które od lat dbają o to, by w mieście pojawiało się coraz więcej roślinności.

Drzewo – symbol życia

W ramach akcji Wrośnij we Wrocław rodzice i opiekunowie pod czujnym okiem specjalistów sadzą drzewko, któremu patronuje ich pociecha. Ponadto otrzymują certyfikat uczestnictwa w akcji i drobny upominek. Drzewko jest symbolem nowego życia. Rodzice i ich podopieczny mogą obserwować, jak wzrasta. Zainteresowanie tegoroczną edycją projektu było tak duże, że w niespełna 2 dni skończyły się drzewka, do sadzenia których zgłaszali się wrocławianie. Zapisy ruszają kilka tygodni przed akcją, dlatego warto być czujnym przed kolejną, jesienną edycją.

Wielkie sadzenie i piknik rodzinny

Wrocław staje się coraz bardziej zielony. W połowie kwietnia w ramach akcji Wrośnij we Wrocław odbędzie się wielkie sadzenie. Niebagatelna liczba drzewek, bo aż 300 sztuk (m.in. lipa, wiąz, grab), zostanie posadzona w Parku Tysiąclecia przez rodziców i opiekunów z dziećmi urodzonymi w 2022 r. i 2023 r. Sadzeniu drzewek towarzyszyć będzie piknik rodzinny. To doskonała okazje do tego, aby spotkać się ze znajomymi lub poznać nowe osoby. Organizatorzy przygotował liczne atrakcje, dlatego warto przyjść na piknik całą rodziną.

Na wielkie sadzenie i piknik rodzinny organizatorzy zapraszają wszystkich wrocławian, również tych, którzy nie zdążyli się zapisać na sadzenie drzewek (kolejną szansę będą mieli w październiku). – Do udziału w pikniku zapraszamy nie tylko uczestników akcji, ale także okolicznych mieszkańców – mówi Dorota Feliks, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

