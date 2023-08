Wsiadła do PKP. Wystarczyła minuta. Musiał zrobić zdjęcie

Dramat we Wrocławiu

Traumatyczna podróż pociągiem. Wszystko udokumentował

Pamiętacie długie podróże pociągiem z dzieciństwa? Kanapki z jajkiem albo mortadelą to już przeszłość, wielu pasażerów idzie o krok dalej i w przedziale pociągu czuje się jak we własnym domu. Jedną z takich sytuacji udokumentował pan Krzysztof podróżując pociągiem z Poznania do Wrocławia. Całą sytuację opisał epoznan.pl

- Kultura podróżowania Polaków. Pociąg relacji Poznań - Wrocław. Oczytana dziewucha ściąga swoje trampki i kładzie swoje brudne skarpety na siedzenie obok, babcia trzyma swoje sandały na siedzeniu wnuczki, która biega w adidasach po siedzeniach. Niech żyje Polska! - opisał całe zajście z pociągu pan Krzysztof.

O tym, co jest faux pas podczas podróży pociągiem, w ostatnim czasie skomentowała Aleksandra Pakuła, która na co dzień uczy zasad etykiety i savoir-vivre. Jej zdaniem, ściąganie butów to prawdziwa wtopa.

- Nie ma usprawiedliwienia dla takiego zachowania. W pociągu, w samolocie i w innych środkach transportu publicznego nie wypada zdejmować bitów. To bardzo niegrzeczne zachowanie. Puchną Ci nogi lub masz inne problemy? Wybierz na podróż wygodniejsze obuwie (nawet przypominające kapcie), ale nigdy nie zostawaj z gołymi nogami lub w skarpetkach- uczula na swoim instagramowym profilu.

