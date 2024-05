Wybierz półkolonię. Oferta Wrocławskiego Centrum Treningowego Spartan

Co tam się działo?!

WCT Spartan od lat zajmuje się organizacją półkolonii dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 17 lat. Również w tym roku powstała oferta letnich półkolonii z wyżywieniem. Będą się one odbywały w pięciu lokalizacjach Wrocławia, aby każdy miał szansę w nich uczestniczyć. W ub.r. z ferii zimowych i wakacji w ramach półkolonii sportowych skorzystało ok. 1200 dzieci!

Cztery tematyczne półkolonie

W tym roku WCT Spartan zaprasza małych wrocławian do udziału w czterech różnych tematycznie półkoloniach rekreacyjno-sportowych:

1. Pływacko-rolkarska – wiek: 6-14 lat, pływalnia Orbita przy ul. Wejherowskiej 34 (tel. 782 270 182, e-mail: recepcja.plywalnia@spartan.wroc.pl). Pierwszy termin: 24-28 czerwca, ostatni: 26-30 sierpnia. Cena do 31 maja: 819-849 zł, od 1 czerwca: 859-899 zł. Nowością są zajęcia z piłki wodnej, jest też możliwość zdawania egzaminu na kartę pływacką.

2. Tenisowo-rolkarska – wiek: 6-16 lat, przy ul. Spiskiej 1. (tel. 71 367 60 07, 691 49 59 33, e-mail: jakub.ryba@spartan.wroc.pl). Od 24 czerwca do 30 sierpnia odbędzie się 9 turnusów. Cena do 31 maja: 849 zł, 819 zł - dla rodzeństwa i uczestników szkółek tenisowych; od 1 czerwca: 899 zł, 859 zł. W programie: zabawy na dmuchańcach, bitwa na balony z wodą, dyskoteka na rolkach.

3. Piłkarsko-sportowa – wiek: 7-12 lat, przy ul. Lubińskiej 53 (recepcja.lubinska@spartan.wroc.pl, tel. 71 354 81 85) oraz przy ul. Krajewskiego 2 (recepcja.sepolno@spartan.wroc.pl, tel. 71 348 42 17). Cena do 31 maja: 809 zł, 769 zł - dla rodzeństwa lub ucznia z Akademii Piłkarskiej Spartan; od 1 czerwca: 849 zł, 809 zł - dla rodzeństwa lub ucznia z AP Spartan. Atrakcje: wyjście na pływalnię Orbita i do Pixel XL (interaktywna gra sprawnościowa).

4. Sportowa – wiek: 6-12 lat, sala przy ul. Hallera 81 (tel. 71 361 87 35, magdalena.szczesna@spartan.wroc.pl). Terminy: od 1 lipca do 9 sierpnia. Cena do 31 maja: 729 zł, 699 zł - dla rodzeństwa; od 1 czerwca: 769 zł, 739 zł - dla rodzeństwa. Atrakcje: koszykówka, unihokej, badminton, planszówki, karaoke.

Co półkolonie dają dzieciom

Półkolonie organizowane przez WCT Spartan to alternatywa dla zwykle droższych kolonii i obozów. Umożliwiają dzieciom i młodzieży rozwijanie sportowych pasji, nawiązywanie nowych znajomości, aktywne spędzanie wolnego czasu - w nowoczesnych obiektach, pod okiem profesjonalnej kadry. Opieka nad dziećmi jest zapewniona od 7.30 do 16.30. Ostatniego dnia półkolonii dzieci mogą wziąć udział w rywalizacji Spartan Challenge Kids - terenowym biegu z przeszkodami. Szczegóły na www.spartan.wroc.pl/polkolonie-sportowe.

